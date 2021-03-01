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عندنا 24 بوابة.. رئيس جامعة حلوان يكشف حقيقة فيديو الزحام بالجامعة

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:54 ص
زحام بجامعة حلوان
زحام بجامعة حلوان
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عادل نصار
كشف الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، حقيقة مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي للزحام بالجامعة.

وقال نجم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، إنه :"الفيديوهات أغلبها من محطة المترو، وعندنا 24 بوابة، ولا يوجد لدينا أي تكدس للطلاب وزحام على الإطلاق".

وأضاف رئيس جامعة حلوان، أنه بوابة جامعة حلوان الرئيسية أمام محطة مترو حلوان، وكنا حطين في اعتبارنا حدوث كثافة، وطالب أبناءنا الطلاب على صفحتي على السوشيال ميديا أن يأتون للامتحانات بدري تجنبا للزحام".

وناشد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، الطلاب أن الحضور للامتحانات مبكرا وفي السابعة صباحا.


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