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أخبار العالم

بلا إصابات محلية.. الصين تسجل 19 إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:18 ص
كورونا في الصين
كورونا في الصين
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شريف سيد
أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية، جميعها قادمين من الخارج. 

وقالت اللجنة إنها لم ترصد أي إصابات بسبب الفيروس، أو أي إصابات محلية داخل الصين. 

كما تم تسجيل 13 حالة جديدة بدون أعراض يوم الاثنين، وظل 254 مريضًا بدون أعراض تحت المراقبة الطبية.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات كورونا المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 89912 حالة، مع عدم تغيير عدد القتلى عند 4636.

وكشفت وثيقة مسربة صادرة عن منظمة الصحة العالمية، عن تقصير الصين في تتبع أصل فيروس كورونا خلال الأشهر الأولى من تفشي الوباء في مدينة ووهان الصينية.


وتوضح الوثيقة التي اطلعت عليها صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن المسؤولين الصينيين، لم يبذلوا جهدًا في التحقيقات الوبائية حول أصول جائحة فيروس كورونا في ووهان خلال الثمانية أشهر الأولى من تفشي الوباء.

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