مشجعة الزمالك توجه رسالة لفرجاني ساسي وكواليس اللقاء معه في النادي.. فيديو

تحدثت سوزان قنديل مشجعة نادي الزمالك، عن كواليس عرضها مبلغ بيع قرطها من أجل المساهمة في تجديد التعاقد مع فرجاني ساسي.





وقالت قنديل خلال لقاءه على "قناة الزمالك": "طلبت من فرجاني البقاء في الزمالك وال1000 جنية دول ولا حاجه بس انا نفسي أنه يقعد وهو قالي حاضر".





وتابعت: "الادارة رفضت تاخد مني الفلوس، وانا اتصورت مع اللاعيبة بعد التمرين".



