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رياضة

مشجعة الزمالك توجه رسالة لفرجاني ساسي وكواليس اللقاء معه في النادي.. فيديو

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:56 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تحدثت سوزان قنديل مشجعة نادي الزمالك، عن كواليس عرضها مبلغ بيع قرطها من أجل المساهمة في تجديد التعاقد مع فرجاني ساسي.

وقالت قنديل خلال لقاءه على "قناة الزمالك": "طلبت من فرجاني البقاء في الزمالك وال1000 جنية دول ولا حاجه بس انا نفسي أنه يقعد وهو قالي حاضر".

وتابعت: "الادارة رفضت تاخد مني الفلوس، وانا اتصورت مع اللاعيبة بعد التمرين".

فوجئت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك اليوم بحكاية عشق جديدة للنادي بطلتها سيدة تدعى سوزان محمد قنديل.

وجاءت السيدة الزملكاوية لمقر النادي، ومعها مبلغ بسيط من المال عبارة عن ثمن قرطها الذهبي الذي باعته لتتبرع به للنادي بعد ما سمعت عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أفكار ومقترحات بهذا الشأن.

واستقبل المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي السيدة العاشقة للزمالك ووجه لها الشكر على مشاعرها ورفض استلام المبلغ مؤكدا لها أنها نموذج للمشجع العاشق للكيان، والداعم له.

ومنح نائب رئيس النادي السيدة سوزان محمد قنديل علم النادي وتذكار خاص، ووعدها بمقابلة فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق بناء على طلبها حيث ستوجه له رسالة من قلب أم للدولي التونسي.
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