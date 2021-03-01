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فن

مها أحمد تنعى أحلام الجريتلي: وداعا يا أطيب خلق الله

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:03 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
نعت الفنانة مها أحمد، الفنانة أحلام الجريتلي  التي توفيت مساء أمس الأحد عن عمر يناهز الـ 70 عاما.

ونشرت  مها أحمد عبر حسابها على انستجرام صورة للراحلة وعلقت قائلة: "‬‏وداعا يا اطيب خلق الله".

وتوفيت الفنانة أحلام الجريتلي، أمس عن عمر يناهز 70 عامًا، وستقام الجنازة من منزل العائلة بالعباسية اليوم الاثنين بعد صلاة الظهر.

وحرصت نقابة المهن التمثيلية‬ على نعى الراحلة، وكتبت عبر صفحتها بموقع فيسبوك "رحم الله الفقيدة والهم اهلها وجمهورها الصبر والسلوان".

أحلام الجريتلي ممثلة مصرية من أصول شركسية، شاركت في الكثير من المسلسلات، ومنها "من أطلق الرصاص على هند علام، السندريلا، الفتوة، البرنس" وغيرها، وآخر أعمالها مسلسل "اللعبة 2" مع هشام ماجد وشيكو".
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