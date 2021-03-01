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حوادث

السيطرة على حريق بمنزل في المنيا دون إصابات

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:23 ص
حريق بمنزل بالمنيا
حريق بمنزل بالمنيا
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ايمن رياض
تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق شب داخل منزل بالمنيا دون أضرار بشريه وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

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تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بنشوب حريق بمنزل على أبوطالب، بقرية جوارجي التابعة لمركز أبوقرقاص، نتيجة ماس كهربائي.

انتقل فريق الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم إخماد الحريق بالدور الثاني، دون وقوع أي إصابات بشرية، والخسائر مادية تنحصر في محتويات المنزل.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق. 
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