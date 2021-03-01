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اقتصاد

6 جنيهات ارتفاعًا جديدًا في سعر الذهب .. عيار 21 بـ 771 جنيها

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:35 م
ذهب
ذهب
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آمنة عبدالعظيم
ارتفعت أسعار الذهب خلال منتصف  تعاملات اليوم الاثنين 1 مارس بقيمة 6 جنيهات للجرام، ليسجل الجرام من عيار 21 الأكثر تداولا 771 جنيها بدلا من 765 جنيها فى مستهل تعاملات اليوم.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا، 771  جنيهًا.

وبلغ سعر الجرام عيار 24، الأغلى سعرا، نحو 881 جنيها.

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ووصل سعر الجرام عيار 18 إلى 661 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب 6168  جنيهًا.

بينما سجل سعر الذهب عالميا  1757 دولار للاوقية.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب
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