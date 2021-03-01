6 جنيهات ارتفاعًا جديدًا في سعر الذهب .. عيار 21 بـ 771 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الاثنين 1 مارس بقيمة 6 جنيهات للجرام، ليسجل الجرام من عيار 21 الأكثر تداولا 771 جنيها بدلا من 765 جنيها فى مستهل تعاملات اليوم.





وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا، 771 جنيهًا.





وبلغ سعر الجرام عيار 24، الأغلى سعرا، نحو 881 جنيها.





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ووصل سعر الجرام عيار 18 إلى 661 جنيهًا.





وسجل سعر الجنيه الذهب 6168 جنيهًا.





بينما سجل سعر الذهب عالميا 1757 دولار للاوقية.



