فتنة في مرمى الزمالك.. قصة الأزمة بين جنش وأبو جبل من "التصريحات" إلى التمرد





صراع ثلاثي الأبعاد





محمد عواد القادم من الإسماعيلي في صفقة خيالية جاء ليكون الأوحد، ويقبض على الفرصة بلا هوادة، لكنه تراجع درجة بعد أخطاء ظاهرة كلّفت الفريق خسارة مباريات مهمة.





في تلك الأثناء كان حارس الزمالك المخضرم محمود جنش، يعاني من الإصابة، وهو الحارس الأقرب لقلوب الزملكاوية وصاحب الشعبية الجارفة والكيمياء السلسة مع جماهير الزمالك، وغيابه كان أزمة في ظل سوء مستوى عواد.





الدفع بالوافد الجديد محمد أبو جبل، كان ضروريًا اضطراريا، لكن أبو جبل لم يُخيب ظن الإدارة الفنية والجماهير وأثبت كفاءة منحته الأفضلية لقيادة عرين الزمالك طوال موسم كامل.





لم يُفسح أبو جبل مجالا للتفكير في عودة عواد، أو يترك البا مواربًا لجنش العائد من إصابته، سوى في مباريات كأس مصر التي أخفق فيها جنش وتسبب في خسارة مذلة أمام طلائع الجيش، ليعود أبو جبل لحراسة المرمى تحت غطاء جماهيري وفني بأنه الاوحد ولا أحد غيره، في ظل كبوة جنش وسُبات عواد العميق.





أصبحت الساحة الآن ما بين جنش العائد من الإصابة، وأبو جبل المتصدر للحراسة، واستطاع أبو جبل الحفاظ على مستواه حتى مع خسارة الزمالك للدوري والكأس ودوري الأبطال ليتم اختياره ضمن قائمة المنتخب الوطني.





بداية الأزمة الحقيقية





في احد اللقاءات التليفزيونية التي يحب أن يظهر خلالها جنش، المعروف بتصريحاته الجريئة والصراحة المُفرطة، كان طبيعيا أن يتم سؤاله عن زميليه عواد وأبو جبل.





جنش قال بصراحة غير مستساغة في تلك المواقف" هكون كداب لو قلت إن علاقتي بعواد وأبو جبل سمن على عسل" وهو ما كشف عن ازمة حقيقية في علاقة الثلاثي على الرغم من خوضهم التدريبات سويا بشكل يومي.





زاد الأزمة حدة السؤال عن حارس مصر الاول في هذا التوقيت، فاجاب جنش دون تفكير انه محمد الشناوي حارس الأهلي واختار تفضيله عن ابو جبل، لتنشب أزمة حقيقية بين الثنائي.





تمرد وعصيان





بسبب اهتزاز مستوى أبو جبل بعض الشيء، نال جنش فرصته الغائبة بحراسمة مرمى الزمالك، وتمكن من الحفاظ على شباك الفريق في غزوته الأفريقية بالسنغال امام نادي تونجيث محققا رقما قياسيا بشباك أفريقية نظيفة لـ 8 مباريات تواليا.





الدفع بـ جنش لم يكن مُرضيا لأبو جبل الذي أبدى رفضا وامتعاضا وتمردا بسبب جلوسه على الدكة بجوار عواد لصالح غريمه جنش.





عقاب أبو جبل





اضطرت الإدارة الفنة للزمالك - بحسب مصادر - لاتخاذ موقف حاسم ضد أبو جبل حيث تم استبعاده من قائمة الفريق الأخيرة بسبب تمرده وعدم قناعته بدور الرجل الثاني.





الإعلامي أحمد شوبير كان له تعقيب على الازمة حيث قال " "تصرفات من بعض اللاعبين لا تعقل، الزمالك رغم كل أزماته حرص على صرف نسبة الـ25% من عقود اللاعبين للحفاظ على استقرار النادى، فى بعض اللاعيبة اعترضت عشان اللجنة قررت صرفت نسبة الضرائب لأن المجلس السابق لم يكن يخصمها ولكنها حق الدولة والصح أن تخصم".





وأضاف: " أبو جبل غلطان إنه لم يشد على كتف زميله جنش ويقوله ربنا يوفقك، يا ابو جبل أنت كنت رقم 3 ثم أصبحت رقم 2 ثم أصبحت رقم 1 ، وجنش كان نفس الأمر مفيهاش حاجة لما يلعب وتقوله ربنا يوفقك عشان ده لصالح فرقتك".

3 حراس من العيار الثقيل، محمد عواد، ومحمود جنش، ومحمد أبو جبل، يمتلك ثلاثتهم مؤهلات الحارس الاول للدفاع عن مرمى نادي الزمالك، لكن الإصابات وتقلب المستويات يمنح أحدهم أفضلية عن الباقين.