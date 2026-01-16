الموجة الـ 28.. إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، استمرار الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة كافة أشكال التعديات المخالفة في المهد، حفاظًا على الرقعة الزراعية وحماية حق الشعب، ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ٢٨ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات وفرض سيادة القانون على الجميع.

أوضح المحافظ أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة مستمر بكل قوة في مواجهة الزحف العمراني على الأراضي الزراعية، لما تمثله من أهمية قصوى في تحقيق الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن الحملات المكثفة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية في خامس أيام المرحلة الأولى من الموجة أسفرت عن إزالة (٦) حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة قيراط و١٦ سهمًا، بالإضافة إلى إزالة تعديات بالبناء المخالف بمساحة ٣١ مترًا، وذلك بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف أنه جاءت تفاصيل الإزالات عبارة عن إزالة حالتَي تعدٍ على أراضي أملاك الدولة (ولاية هيئة السكك الحديدية) على مساحة ٣١ مترًا بمركز فاقوس وإزالة ٤ حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية مملوكة للأهالي على مساحة قيراط و١٦ سهمًا بمركزي بلبيس وأبو حماد.

فيما أكد محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في استرداد حق الشعب وفرض هيبة وسيادة القانون على الجميع دون استثناء، مطالبًا المواطنين المتعدين بسرعة تقنين أوضاعهم القانونية وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.