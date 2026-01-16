جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تبتكر روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي

ابتكر فريقEzmeralda Robot من برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس بالكلية التكنولوجية بجامعة حلوان التكنولوجية الدولية روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي

ويحصل على تمويل من أكاديمية البحث العلمي قدره 40 ألف جنيه لمشروعهم ضمن مبادرة Egypt Deep-Tech Challenge المقدمة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان التكنولوجية الدولية ، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أسامة القبيصي المشرف الأكاديمي للجامعة وعميد الكلية التكنولوجية، كما تأتي المبادرة تحت إشراف الدكتورة جينا الفقي رئيس الأكاديمية.



يهدف المشروع الطلابي إلى تصميم وتنفيذ روبوت ذكي قادر على التفاعل مع الإنسان باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب الأنظمة الإلكترونية والميكانيكية.

ويتميز الروبوت بقدرته على:

* التحدث و محاكاة حركة الفم و العين بطريقة شبه واقعية و تنفيذ حركات بسيطة أثناء التفاعل و الاستجابة لبعض الأوامر الصوتية وتنفيذها بشكل مستقل .

كما تم تزويد الروبوت بحساسات ومحركات دقيقة تمكّنه من الحركة بكفاءة، بالإضافة إلى شاشة مدمجة ومؤشرات ذكية لعرض القيم الحيوية والبيانات الصحية أثناء التفاعل مما يعزز من واقعية التجربة ويدعم استخدامه في التطبيقات الصحية.



أكد الدكتور السيد قنديل على المستوى المتميز والمبتكر لطلاب الجامعة وهو ما يعكس التوجه الاستراتيجي للجامعة في دعم الإبداع والبحث التطبيقي وربط الدراسة الأكاديمية باحتياجات المجتمع وسوق العمل، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، مؤكداً على استمرار الجامعة في دعم طلابها المبدعين وتوفير البيئة التعليمية المحفزة التي تمكنهم من تحويل أفكارهم إلى مشروعات رائدة تخدم الوطن وتدعم مسيرة التنمية المستدامة.

أشاد الدكتور أسامة القبيصي بهذا المشروع الذي يمثل نموذجًا مشرفًا للتكامل بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، ويبرهن على قدرة طلابنا على المنافسة والتميز في المبادرات القومية والدولية، متمنيًا لأبنائنا الطلاب مزيدًا من النجاحات والإنجازات في مسيرتهم العلمية والمهنية، مشيداً بالإستجابة السريعة عقب الاجتماع الموسع في بداية العام الدراسي الذي تم التوجيه من خلاله بالمشاركة في جميع المسابقات الممكنة محلياً ودولياً ، ومسابقات التمويل والمشاريع التنافسية، من خلال تضافر جهود جميع الأقسام العلمية بالكلية .

وأضاف أن الكلية تقدمت بخمس مشروعات أخرى في أكاديمية البحث العلمي والتكنولجيا وفي انتظار النتيجة.

كما قام بالإشراف العام الدكتور أحمد سويدان رئيس القسم والذي أكد أن ما حققه فريق Ezmeralda Robot هو مثال حي على كيف يمكن للفكرة الصغيرة داخل معمل جامعي أن تتحول إلى مشروع حقيقي قابل للتطبيق والتطوير، هذا المشروع لم يكن مجرد تنفيذ لمتطلبات دراسية، بل تجربة تعليمية متكاملة تستحق الدعم والتمويل.

أعضاء الفريق:

* تادرس رزق نان حكيم

* مازن محمد يحي

* مارك ماهر ألفي

* مارك عماد فؤاد

* محمد عادل حسين

* محمد مصطفى محمد

* عمر عبد الله حزين

* ياسمينا أشرف عبد الخالق

* مريم محمد خضر

* ندى خميس رمضان

* عرفة جبريل

* عبد الله أشوف

* سيف الشاهد

تحت إشراف:

د. أحمد حمدي سويدان – رئيس قسم الميكاترونكس بالجامعة.

د. محمد داوود.

م. سهي مجدي.