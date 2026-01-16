قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فتاوى| الإسراء والمعراج.. هل رأى النبي سيدنا جبريل على هيئته الحقيقية فيها؟.. هل يجوز أن أنهى مُصليا عن الكلام أثناء الخطبة؟.. هدية عاد بها النبي لأمته من الرحلة
أحد أبطال حرب أكتوبر.. من هو الحاج عوض هدل شيخ مشايخ البشارية الذي وافته المنية اليوم؟
جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تبتكر روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي
برلمانية: انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ يعكس قوة الدبلوماسية المصرية
سعر الذهب عيار 21 في الإمارات اليوم الجمعة 16-1-2026
حسام حسن: أتمني زيادة أعداد المحترفين.. ومواجهة نيجيريا قوية للغاية.. فيديو
مهندس بأسوان: مشروع بنبنان قدرته تمثل 80% من إنتاج السد العالي
حسام حسن: تأثرنا بالإصابات في أمم إفريقيا واللاعبون بذلوا مجهودا كبيرا.. فيديو
بعد دعوة الجيش السوري.. انشقاق 6 عناصر من تنظيم قسد على جبهة دير حافر
حسام حسن: فزنا بأمم أفريقيا 7 مرات وسنقاتل أمام نيجيريا.. فيديو
رئيس لجنة إدارة غزة: خدمة الأطفال والنساء الثكالى والشيوخ والجرحى أولوياتنا
وزيرة البيئة تناقش آليات تنفيذ مشروعات طاقة الرياح في منطقة خليج السويس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تبتكر روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي

جامعة حلوان التكنولوجية الدولية
جامعة حلوان التكنولوجية الدولية
حسام الفقي

ابتكر فريقEzmeralda Robot من برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس بالكلية التكنولوجية بجامعة حلوان التكنولوجية الدولية روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي 

ويحصل على تمويل من أكاديمية البحث العلمي  قدره 40 ألف جنيه لمشروعهم ضمن مبادرة Egypt Deep-Tech Challenge المقدمة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان التكنولوجية الدولية ، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أسامة القبيصي المشرف الأكاديمي للجامعة وعميد الكلية التكنولوجية، كما تأتي المبادرة تحت إشراف الدكتورة جينا الفقي رئيس الأكاديمية.


يهدف المشروع الطلابي إلى تصميم وتنفيذ روبوت ذكي قادر على التفاعل مع الإنسان باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب الأنظمة الإلكترونية والميكانيكية.

ويتميز الروبوت بقدرته على:
* التحدث و محاكاة حركة الفم و العين بطريقة شبه واقعية و  تنفيذ حركات بسيطة أثناء التفاعل و الاستجابة لبعض الأوامر الصوتية وتنفيذها بشكل مستقل .
كما تم تزويد الروبوت بحساسات ومحركات دقيقة تمكّنه من الحركة بكفاءة، بالإضافة إلى شاشة مدمجة ومؤشرات ذكية لعرض القيم الحيوية والبيانات الصحية أثناء التفاعل  مما يعزز من واقعية التجربة ويدعم استخدامه في التطبيقات الصحية.


أكد الدكتور السيد قنديل على المستوى المتميز والمبتكر لطلاب الجامعة وهو ما يعكس  التوجه الاستراتيجي للجامعة في دعم الإبداع والبحث التطبيقي وربط الدراسة الأكاديمية باحتياجات المجتمع وسوق العمل، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، مؤكداً على استمرار الجامعة في دعم طلابها المبدعين وتوفير البيئة التعليمية المحفزة التي تمكنهم من تحويل أفكارهم إلى مشروعات رائدة تخدم الوطن وتدعم مسيرة التنمية المستدامة.

أشاد الدكتور أسامة القبيصي بهذا المشروع الذي يمثل نموذجًا مشرفًا للتكامل بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، ويبرهن على قدرة طلابنا على المنافسة والتميز في المبادرات القومية والدولية، متمنيًا لأبنائنا الطلاب مزيدًا من النجاحات والإنجازات في مسيرتهم العلمية والمهنية، مشيداً بالإستجابة السريعة عقب الاجتماع الموسع في بداية العام الدراسي الذي تم التوجيه من خلاله بالمشاركة في جميع المسابقات الممكنة محلياً ودولياً ، ومسابقات التمويل والمشاريع التنافسية، من خلال تضافر جهود جميع الأقسام العلمية بالكلية .

وأضاف أن الكلية تقدمت بخمس مشروعات أخرى في أكاديمية البحث العلمي والتكنولجيا وفي انتظار النتيجة.

كما قام بالإشراف العام  الدكتور أحمد سويدان رئيس القسم والذي أكد أن ما حققه فريق Ezmeralda Robot هو مثال حي على كيف يمكن للفكرة الصغيرة داخل معمل جامعي أن تتحول إلى مشروع حقيقي قابل للتطبيق والتطوير، هذا المشروع لم يكن مجرد تنفيذ لمتطلبات دراسية، بل تجربة تعليمية متكاملة تستحق الدعم والتمويل.

أعضاء الفريق:
* تادرس رزق نان حكيم
* مازن محمد يحي
* مارك ماهر ألفي
* مارك عماد فؤاد
* محمد عادل حسين
* محمد مصطفى محمد
* عمر عبد الله حزين
* ياسمينا أشرف عبد الخالق
* مريم محمد خضر
* ندى خميس رمضان
* عرفة جبريل
* عبد الله أشوف
* سيف الشاهد

تحت إشراف:
د. أحمد حمدي سويدان – رئيس قسم الميكاترونكس بالجامعة.
د. محمد داوود.
م. سهي مجدي.

جامعة حلوان جامعة حلوان التكنولوجية الدولية الذكاء الاصطناعي أكاديمية البحث العلمي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات 2026

رسميًا| موعد زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة.. وقرار هام بشأن مستحقات يناير

تشغيل واتساب بدون إنترنت

تشغيل واتساب بدون إنترنت بعد التحديث الأخير.. إليك الطريقة

صورة ارشيفية

«تصل إلى الوفاة»..تحذير طبي من خطورة تريند «كوباية الشاي»

الذهب

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

الغندور

خالد الغندور: لماذا شجع الجمهور المغربي بنين وساحل العاج والسنغال؟

لحظة الحادث

حادث دهس جديد بأكتوبر.. طالب ثانوي يقتحم رصيف ويدهس سيدة وابنها ويصيب ابنتها

سعر الذهب اليوم

ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 16 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

الدكتور عبد الفتاح العواري

خطيب الجامع الأزهر: علينا استلهام دروس الإسراء والمعراج في توحيد الصف وبناء الوعي

خطيب المسجد الحرام

خطيب المسجد الحرام: سورة العصر منهج إسلامي متكامل وترسم نظامًا شاملًا للبشر

خطيب المسجد النبوي

خطيب المسجد النبوي: المعراج آية أكبر من الإسراء أكرم الله به خليله محمدًا

بالصور

الموجة الـ 28.. إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

رسالة شقيق شيرين عبدالوهاب

يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد