الإسراء والمعراج.. هل رأى النبي سيدنا جبريل على هيئته الحقيقية فيها؟.. هل يجوز أن أنهى مُصليا عن الكلام أثناء الخطبة؟.. هدية عاد بها النبي لأمته من الرحلة
أحد أبطال حرب أكتوبر.. من هو الحاج عوض هدل شيخ مشايخ البشارية الذي وافته المنية اليوم؟
جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تبتكر روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي
برلمانية: انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ يعكس قوة الدبلوماسية المصرية
سعر الذهب عيار 21 في الإمارات اليوم الجمعة 16-1-2026
حسام حسن: أتمني زيادة أعداد المحترفين.. ومواجهة نيجيريا قوية للغاية.. فيديو
مهندس بأسوان: مشروع بنبنان قدرته تمثل 80% من إنتاج السد العالي
حسام حسن: تأثرنا بالإصابات في أمم إفريقيا واللاعبون بذلوا مجهودا كبيرا.. فيديو
بعد دعوة الجيش السوري.. انشقاق 6 عناصر من تنظيم قسد على جبهة دير حافر
حسام حسن: فزنا بأمم أفريقيا 7 مرات وسنقاتل أمام نيجيريا.. فيديو
رئيس لجنة إدارة غزة: خدمة الأطفال والنساء الثكالى والشيوخ والجرحى أولوياتنا
وزيرة البيئة تناقش آليات تنفيذ مشروعات طاقة الرياح في منطقة خليج السويس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
جامعة عين شمس تشارك بملتقى توب نوتش أبوظبي للتعريف ببرامجها التعليمية

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

تشارك جامعة عين شمس في فعاليات «ملتقى توب نوتش أبوظبي 4»، الذي يُقام بالعاصمة الإماراتية أبوظبي تحت شعار «معًا لمستقبل واعد»، وبرعاية الشيخ حمدان بن خليفة بن حمدان آل نهيان.

وأكد الدكتور رامي ماهر غالي، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، خلال مشاركته في الملتقي علي  أهمية الملتقى في توعية الطلاب وأولياء الأمور، موضحًا أنه يوفر منصة متكاملة لطلاب وأولياء الأمور للتعرف على البرامج الأكاديمية والمنح الدراسية التي تقدمها الجامعات المشاركة، والحصول على الإرشاد الأكاديمي الذي يساعدهم في اختيار التخصص والجامعة المناسبة لقدراتهم وطموحاتهم.

وأشار إلى أن التواصل المباشر بين الطلاب وممثلي الجامعات يسهم في تكوين رؤية أوضح لدى الطلاب عند اتخاذ قرار اختيار التخصص الدراسي المستقبلي، لافتًا إلى أن توجهات الطلاب باتت تميل إلى دراسة المجالات الحديثة مثل الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي، وهي من التخصصات التي تتميز بها جامعة عين شمس.

كما أكد نائب رئيس الجامعة أهمية الشراكة التعليمية بين مصر والإمارات، ودورها في دعم أهداف التعليم العالي للطلاب المصريين والوافدين على حد سواء.

وأوضح أن جامعة عين شمس، بما تمتلكه من تاريخ أكاديمي عريق، تشارك للمرة الأولى في هذا الملتقى بدولة الإمارات، بهدف استعراض ما تقدمه من برامج تعليمية متميزة للطلاب الوافدين، مشيرًا إلى أن الجامعة تضم أكثر من 13 ألف طالب وافد من جنسيات مختلفة.

واستعرض الدكتور رامي ماهر غالي أبرز مجالات التميز بالجامعة، ومنها القطاع الطبي الذي يحظى بشراكات عالمية واعتمادات دولية، والقطاع الهندسي، إضافة إلى قطاع الحاسبات والمعلومات الذي يرتبط بشراكات مع جامعات أوروبية وإنجليزية، فضلًا عن قطاع الأعمال والتجارة الذي يشهد تعاونًا مع جامعات فرنسية، وكذلك قطاع الحقوق.

مؤكدًا أن جامعة عين شمس مستمرة في التوسع وتطوير برامجها الأكاديمية، بما يضمن تقديم تعليم جامعي يواكب المستويات والمعايير العالمية.

يذكر أن الملتقى ينظم بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية، وقطاع الشؤون الثقافية والبعثات، ومبادرة «ادرس في مصر»، إلى جانب مركز توب نوتش للخدمات التعليمية والقبول الجامعي، بمشاركة نخبة من الجامعات الإماراتية والمصرية والدولية.

جامعة عين شمس أبوظبي العاصمة الإماراتية أبوظبي العاصمة الإماراتية

