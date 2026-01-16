قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحد أبطال حرب أكتوبر.. من هو الحاج عوض هدل شيخ مشايخ البشارية الذي وافته المنية اليوم؟

محمد عبد الفتاح

الحاج عوض هدل، شيخ مشايخ البشارية أبن محافظة أسوان ، والذى وافته المنية أمس عن عمر ناهز 76 عام ، ويعتبر أحد الرموز الوطنية المشرفة ، وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة فى عام 1973 .

وقد نعى اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، المغفور له الحاج عوض هدل، شيخ مشايخ البشارية .

وأشار المحافظ إلى أن الفقيد كان أحد رموز العمل العام، ونموذجًا مشرفًا لرجل الحكمة والعطاء فى إنهاء الخلافات وتحقيق السلم المجتمعى.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال بأن محافظة أسوان فقدت قامة كبيرة وشخصية وطنية لها تأثيرها الإيجابى فى المجتمع، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

والراحل الشيخ عوض هدل قد أفنى عمره فى خدمة الوطن والمجتمع، حيث كان أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، فضلًا عن كونه من أبرز أعضاء المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، وكان له دور بارز فى دعم القضايا المجتمعية وخدمة أبناء أسوان.

وأن الفقيد الراحل كان له إسهام واضح فى تحقيق المصالحات ووئد الفتن بين العائلات والقبائل ومختلف الفئات، بما عكس حكمته وخبرته ومكانته الكبيرة بين الجميع، ليصبح رمزًا وطنيًا مخلصًا وصاحب أيادٍ بيضاء فى ميادين الخير والعمل المجتمعى.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

