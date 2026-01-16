قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طاقم تحكيم مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث في أمم إفريقيا
سعر الدولار في مصر مساء اليوم 16-1-2025
اختل توازنها خلال النزول .. مصرع سيدة أسفل عجلات أتوبيس بشبرا الخيمة
وفاة 5 أشخاص بسبب تسرب الغاز داخل مسكتهم بالقليوبية
دعارة أون لاين عبر فيسبوك.. القبض على 8 فتيات يمارسن الرذيلة بعابدين
الأمل والكرامة.. شعث يشيد بالدعم المصري والدولي لإخراج شعب فلسطين من أزمته
برلماني: نجاح جهود مصر في تهيئة مناخ سياسي داعم للتهدئة في قطاع غزة
الناتو يشيد بدور مصر في تعزيز الاستقرار الإقليمي والأداء النشط للدبلوماسية المصرية
بعد 4 شهو من رحيل زوجته.. وفاة شقيق علي السيستاني المرجع الديني الأعلى
سعر الذهب في مصر يرتفع مساء اليوم الجمعة 16-1-2026
‏أبو الغيط يرحب بتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة
المصري يقدّم العش في مشهد يعبّر عن عراقة الكرة المصرية | شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المصري يقدّم العش في مشهد يعبّر عن عراقة الكرة المصرية | شاهد

مصطفى العش
مصطفى العش
إسلام مقلد

قدّم النادي المصري البورسعيدي لاعبه الجديد مصطفى العش، القادم من صفوف النادي الأهلي، بطريقة مميزة ولافتة عكست روح الاحترام المتبادل بين الناديين الكبيرين، وقدّمت نموذجًا راقيًا لكيفية إدارة العلاقات بين أقطاب الكرة المصرية.

وجاء إعلان الصفقة بأسلوب احترافي هادئ، بعيدًا عن أي تعصب أو إثارة، ليؤكد أن انتقال اللاعبين بين الأندية الكبرى يظل في إطار المنافسة الشريفة، وأن قيمة وتاريخ الأندية أكبر من أي خلافات عابرة.

الاستعانة بصور صالح سليم 

وشهد إعلان الصفقة لفتة خاصة من إعلام النادي المصري، بعدما استعان بصور للراحل صالح سليم، أسطورة النادي الأهلي ورمز القيم والمبادئ الرياضية، في رسالة واضحة تؤكد أن العلاقة بين المصري والأهلي ممتدة عبر سنوات طويلة من الاحترام المتبادل والتاريخ المشترك.

وتعكس هذه الخطوة وعيًا كبيرًا من إدارة وإعلام النادي المصري بأهمية الحفاظ على الروح الرياضية، والتأكيد على أن الكرة المصرية لا تبنى إلا بتكاتف أنديتها الكبرى، وأن المنافسة داخل الملعب لا تُفسد العلاقات خارجه.

وتأتي صفقة مصطفى العش لتؤكد أن مصر كبيرة بأنديتها وجماهيرها، وأن المشهد الكروي المصري قادر دائمًا على تقديم نماذج إيجابية تُحتذى، تضع قيمة الكرة المصرية وتاريخها فوق أي اعتبارات أخرى.

النادي المصري البورسعيدي النادي المصري المصري البورسعيدي مصطفى العش النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات 2026

رسميًا| موعد زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة.. وقرار هام بشأن مستحقات يناير

صورة ارشيفية

«تصل إلى الوفاة»..تحذير طبي من خطورة تريند «كوباية الشاي»

الذهب

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

لحظة الحادث

حادث دهس جديد بأكتوبر.. طالب ثانوي يقتحم رصيف ويدهس سيدة وابنها ويصيب ابنتها

حسام حسن

سؤال غير محترم ولن أرد عليك.. رد ناري من حسام حسن على إعلامي مغربي

سعر الذهب اليوم

ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 16 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.. وعيار 21 الآن

ترشيحاتنا

مخطوط أزهري

مخطوط أزهري يرى النور بعد عقود: «الاشتقاق وأثره في اللغة العربية» بمعرض الكتاب

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة بمسجد العزيز الحكيم بمشاركة عدة وزراء

الدكتور عبد الفتاح العواري

خطيب الجامع الأزهر: علينا استلهام دروس الإسراء والمعراج في توحيد الصف وبناء الوعي

بالصور

نشرة المرأة | كيف يؤدي الجوع إلى الموت بعد وفاة فتاة قنا؟.. تريند كوباية شاي يثير القلق .. ارتفاع ضغط الدم يصيبك بمرض مميت

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

الموجة الـ 28.. إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

رسالة شقيق شيرين عبدالوهاب

يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد