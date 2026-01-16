تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ .. أسباب خفية ونصائح مهمة للوقاية

يعاني بعض الأشخاص من تسارع ضربات القلب فور الاستيقاظ من النوم، وهو عرض قد يثير القلق خاصة إذا تكرر بشكل يومي.

أسباب تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ

كشف موقع Cleveland Clinic أن هذه الحالة قد تكون مرتبطة بعوامل بسيطة مثل التوتر أو الجفاف، وقد تشير أحيانًا إلى مشكلات صحية تحتاج إلى متابعة طبية.

في السطور التالية نستعرض أسباب تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ، مع أهم النصائح للتعامل معها.

ـ القلق والتوتر النفسي:

ارتفاع هرمونات التوتر مثل الأدرينالين أثناء النوم أو عند الاستيقاظ يؤدي إلى زيادة مفاجئة في ضربات القلب.

ـ اضطرابات النوم والكوابيس:

النوم المتقطع أو الأحلام المزعجة قد يحفز الجهاز العصبي ويزيد معدل النبض.

ـ الجفاف:

نقص السوائل في الجسم يقلل حجم الدم، ما يدفع القلب للنبض بسرعة لتعويض ذلك.

ـ انخفاض السكر في الدم:

شائع لدى مرضى السكري أو من يتخطون وجبة العشاء، ويؤدي إلى إفراز هرمونات تسرّع ضربات القلب.

ـ فقر الدم (الأنيميا):

نقص الهيموجلوبين يقلل الأكسجين الواصل للجسم، فيعمل القلب بمعدل أسرع.

ـ مشاكل الغدة الدرقية:

فرط نشاط الغدة الدرقية من الأسباب الشائعة لتسارع نبضات القلب في أي وقت.

ـ الكافيين والمنبهات:

تناول القهوة أو مشروبات الطاقة قبل النوم قد يؤثر على القلب حتى في الصباح الباكر.

ـ اضطرابات نظم القلب:

بعض الحالات القلبية تظهر أعراضها بشكل أوضح بعد الاستيقاظ.

ـ انقطاع النفس أثناء النوم:

توقف التنفس المؤقت يقلل الأكسجين ويجعل القلب يعمل بسرعة عند الاستيقاظ.

ـ الانتقال المفاجئ من النوم للوقوف:

وقد يسبب تغيرًا في ضغط الدم يؤدي إلى تسارع النبض مؤقتًا.

متى يصبح تسارع ضربات القلب خطيرًا؟

ينصح الأطباء بضرورة مراجعة الطبيب إذا كان

تسارع ضربات القلب يحدث بشكل متكرر أو شديد مصحوبًا بدوخة، ضيق تنفس، ألم في الصدر أو إغماء، ويظهر دون سبب واضح أو مع تاريخ مرضي بالقلب

نصائح لتقليل تسارع ضربات القلب صباحًا

ـ شرب كمية كافية من الماء قبل النوم وبعد الاستيقاظ

ـ تقليل الكافيين والمنبهات مساءً

ـ الحصول على نوم منتظم وعميق

ـ ممارسة تمارين التنفس والاسترخاء

ـ المتابعة الطبية عند استمرار الأعراض