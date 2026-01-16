سبيد من سينسيناتي إلى قلب الحضارة المصرية.. رحلة تهز السوشيال ميديا

خلال الساعات القليلة الماضية، جذب البلوجر وصانع المحتوى الأمريكي الشهير دارين جيسون واتكينز جونيور المعروف باسم iShowSpeed الأنظار خلال زيارته لمصر، التي تصدرت "الترند" وأثارت اهتمامًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي وانتشارًا واسعًا حول العالم.

يُعرف iShowSpeed بأسلوبه التفاعلي المليء بالحماس والطاقة، ما جعله يحظى بمتابعة ضخمة على منصات مثل يوتيوب وإنستجرام.

هذه الشعبية الواسعة جعلت من زيارته لمصر خبرًا يهم الملايين، خاصة الشباب الذي يتابع رحلاته وتجربته في استكشاف قارات جديدة، وهو ما أضاف بعدًا جديدًا للترويج السياحي غير الرسمي للبلاد.. فمن هو سبيد وما سبب زيارته إلى مصر؟

وفي الفيديو التالي نكشف تفاصيل عن زيارة سبيد لمصر و الاماكن التي قرر زيارتها و تفاعل الجمهور معه …