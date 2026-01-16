قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار في مصر مساء اليوم 16-1-2025
اختل توازنها خلال النزول .. مصرع سيدة أسفل عجلات أتوبيس بشبرا الخيمة
وفاة 5 أشخاص بسبب تسرب الغاز داخل مسكتهم بالقليوبية
دعارة أون لاين عبر فيسبوك.. القبض على 8 فتيات يمارسن الرذيلة بعابدين
الأمل والكرامة.. شعث يشيد بالدعم المصري والدولي لإخراج شعب فلسطين من أزمته
برلماني: نجاح جهود مصر في تهيئة مناخ سياسي داعم للتهدئة في قطاع غزة
الناتو يشيد بدور مصر في تعزيز الاستقرار الإقليمي والأداء النشط للدبلوماسية المصرية
بعد 4 شهو من رحيل زوجته.. وفاة شقيق علي السيستاني المرجع الديني الأعلى
سعر الذهب في مصر يرتفع مساء اليوم الجمعة 16-1-2026
‏أبو الغيط يرحب بتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة
المصري يقدّم العش في مشهد يعبّر عن عراقة الكرة المصرية | شاهد
لوكمان: خيبة الخسارة أمام المغرب لم تفارقنا قبل مباراة مصر و نيجيريا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

نشرة المرأة | كيف يؤدي الجوع إلى الموت بعد وفاة فتاة قنا؟.. تريند كوباية شاي يثير القلق .. ارتفاع ضغط الدم يصيبك بمرض مميت

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
آية التيجي

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

نشرة المرأة والمنوعات

فتاة قنابعد وفاة فتاة قنا.. كيف يؤدي الجوع إلى الموت؟

نسرين أميننسرين أمين تستعرض رشاقتها بجمبسوت ملفت.. شاهد

ارتفاع ضغط الدم يصيبك بمرض مميت تحذير عاجل… ارتفاع ضغط الدم يصيبك بمرض مميت

تريند كوباية الشايكوباية الشاي .. تريند جديد يثير القلق على السوشيال ميديا

سبب وفاة محمد الإمامسبب وفاة محمد الإمام .. تفاصيل المرض والأعراض

ناشط بيئي يوثق لقطات لم تعرض من قبل لقبيلة أمازونيةلقطات تعرض لأول مرة لقبيلة أمازونية لم تتواصل مع العالم الخارجي

السكتة الدماغيةأعراض السكتة الدماغية والعلامات المبكرة لها

المرأة والمنوعات نشرة المرأة والمنوعات الجوع الموت وفاة فتاة قنا نسرين أمين ارتفاع ضغط الدم كوباية الشاي وفاة محمد الإمام قبيلة أمازونية العالم الخارجي أعراض السكتة الدماغية

زيادة المرتبات 2026

رسميًا| موعد زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة.. وقرار هام بشأن مستحقات يناير

صورة ارشيفية

«تصل إلى الوفاة»..تحذير طبي من خطورة تريند «كوباية الشاي»

الذهب

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

لحظة الحادث

حادث دهس جديد بأكتوبر.. طالب ثانوي يقتحم رصيف ويدهس سيدة وابنها ويصيب ابنتها

حسام حسن

سؤال غير محترم ولن أرد عليك.. رد ناري من حسام حسن على إعلامي مغربي

سعر الذهب اليوم

ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 16 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.. وعيار 21 الآن

وزيرا الري والأوقاف

ذكرى الإسراء والمعراج.. وزيرا الري والأوقاف يؤديان صلاة الجمعة بحي المقطم

وزير الكهرباء خلال الزيارة

وزير الكهرباء يزور خطوط انتاج المصنع المرجعي بالصين وخطوط الإنتاج تمهيدا لإقامتها فى مصر

جانب من الفاعليات

نوال الدجوى تتبرع بجهاز لاكتشاف مرض سرطان الثدي مبكرا بالمعهد القومي للأورام

نشرة المرأة | كيف يؤدي الجوع إلى الموت بعد وفاة فتاة قنا؟.. تريند كوباية شاي يثير القلق .. ارتفاع ضغط الدم يصيبك بمرض مميت

الموجة الـ 28.. إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

رسالة شقيق شيرين عبدالوهاب

يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

