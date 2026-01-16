أعراض السكتة الدماغية والعلامات المبكرة لها

تحدث السكتة الدماغية الإقفارية عندما يتم حظر إمدادات الدم إلى جزء من الدماغ أو تقليلها.

هذا يمنع أنسجة المخ من الحصول على الأكسجين والمواد المغذية، وتبدأ خلايا الدماغ في الموت في غضون دقائق.

وهناك نوع آخر من السكتة الدماغية هو السكتة الدماغية النزفية، يحدث عندما يتسرب وعاء دموي في الدماغ أو ينفجر ويسبب نزيفا في الدماغ. يزيد الدم من الضغط على خلايا الدماغ ويتلفها.

السكتة الدماغية هي حالة طبية طارئة، من الضروري الحصول على العلاج الطبي على الفور، ويمكن أن يؤدي الحصول على المساعدة الطبية الطارئة بسرعة إلى تقليل تلف الدماغ ومضاعفات السكتة الدماغية الأخرى.

علامات السكتة الدماغية لدى الرجال والنساء

من خلال معرفة علامات وأعراض السكتة الدماغية، يمكنك اتخاذ إجراء سريع وربما إنقاذ حياة - وربما حتى حياتك.

-خدر مفاجئ أو ضعف في الوجه أو الذراع أو الساق، خاصة على جانب واحد من الجسم.



-الارتباك المفاجئ، أو صعوبة في الكلام، أو صعوبة في فهم الكلام.



-صعوبة مفاجئة في الرؤية في عين واحدة أو كلتا العينين.



-صعوبة مفاجئة في المشي أو الدوخة أو فقدان التوازن أو عدم التنسيق.



-صداع شديد مفاجئ بدون سبب معروف.



اتصل بالطوارئ على الفور إذا كنت أنت أو أي شخص آخر يعاني من أي من هذه الأعراض.

المصدر: cdc