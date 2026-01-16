قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طاقم تحكيم مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث في أمم إفريقيا
سعر الدولار في مصر مساء اليوم 16-1-2025
اختل توازنها خلال النزول .. مصرع سيدة أسفل عجلات أتوبيس بشبرا الخيمة
وفاة 5 أشخاص بسبب تسرب الغاز داخل مسكتهم بالقليوبية
دعارة أون لاين عبر فيسبوك.. القبض على 8 فتيات يمارسن الرذيلة بعابدين
الأمل والكرامة.. شعث يشيد بالدعم المصري والدولي لإخراج شعب فلسطين من أزمته
برلماني: نجاح جهود مصر في تهيئة مناخ سياسي داعم للتهدئة في قطاع غزة
الناتو يشيد بدور مصر في تعزيز الاستقرار الإقليمي والأداء النشط للدبلوماسية المصرية
بعد 4 شهو من رحيل زوجته.. وفاة شقيق علي السيستاني المرجع الديني الأعلى
سعر الذهب في مصر يرتفع مساء اليوم الجمعة 16-1-2026
‏أبو الغيط يرحب بتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة
المصري يقدّم العش في مشهد يعبّر عن عراقة الكرة المصرية | شاهد
توك شو

أخبار التوك شو | أسعار الذهب اليوم.. تفاصيل حالة الطقس .. بدء أول اجتماعات اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة بالقاهرة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أسعار العملات الأجنبية والعربية والدولار مقابل الجنيه اليوم

رصد برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد أسعار صرف العملات اليوم الجمعة 16 يناير.

عيار 24 يكسر الـ7000.. أسعار الذهب اليوم في مصر

الذهب واحدا من أهم وأقدم المعادن النفيسة التي عرفتها البشرية، وظل عبر العصور معيارا للقيمة وملاذا آمنا في أوقات الاضطراب الاقتصادي.

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو اليوم الجمعة

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة على البلاد.

فيروسات صامتة..تحذير طبي من انتشار العدوى داخل المنازل في الشتاء

حذر الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، من تزايد انتشار الفيروسات خلال فصل الشتاء، مؤكدًا أن انخفاض درجات الحرارة وارتفاع معدلات الرطوبة داخل المنازل يهيئان بيئة مناسبة لتكاثر الفيروسات وانتقال العدوى بسهولة بين أفراد الأسرة.

الزراعة: متابعة محصول القطن تسبب في زيادة الإنتاج

أكد الدكتور وليد يحيى وكيل معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة، أن البلاد على أبواب موسم القطن في الموسم الجديد 2026، وأنه خلال الفترة الحالية وتحديا في الوجه القبلي سيبدأن نهاية الشهر الحالي بتجهيز الأرض لزراعة القطن.

بدء أول اجتماعات أعضاء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة بالقاهرة

عرضت فضائية اكسترا نيوز خبرا عاجلا، حيث بدأت أول اجتماعات أعضاء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة بالقاهرة.

صحة أسوان: تطوير المستشفيات بنسبة 100% بما يتماشى مع إستراتيجية الدولة

أكد الدكتور محمد وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بصحة المواطنين، وأن الحديث عن الخدمات الصحية في أسوان يحتاج لحلقات طويلة وذلك لما حدث بها خلال الفترة الأخيرة.

رئيس لجنة إدارة قطاع غزة: حصلنا على دعم مالي مبدئي من الدول المانحة

قال الدكتور علي شعث رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، إنّ اللجنة حصلت على دعم مالي مبدئي من الدول المانحة، وجرى تخصيص موازنة مدتها عامان لتقوم بالمهام المنوطة بها وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

علي شعث: الدول الداعمة ستوفر مليارات الدولارات لإعادة إعمار غزة

قال الدكتور علي شعث رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، إنّ الدول الداعمة ستوفر الدعم الكامل للجنة وللمفوضية المختصة بإدارة القطاع وإعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن العملية ستحتاج إلى مليارات الدولارات

قطاع غزة وزارة الصحة وزارة الزراعة الشتاء درجات الحرارة الذهب

