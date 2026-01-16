قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أوقاف أسوان تواصل سلسلة افتتاح المساجد الجديدة ووصولها لـ 65 مسجدا

مساجد أسوان
محمد عبد الفتاح

تواصل مديرية الأوقاف بأسوان إفتتاح سلسلة المساجد الجديدة داخل مختلف مدن ومراكز المحافظة سواء التى تم إنشاؤها أو إجراء أعمال الصيانة والتجديد ورفع الكفاءة لها بالجهود الذاتية أو من خلال الوزارة.

وفى هذا الإطار ، وفى ضوء جهود الدولة لإعمار بيوت الله ، والتى تشهد تنفيذ أعمال التطوير والصيانة ورفع الكفاءة لها أو الإنشاء الجديد فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إفتتاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو سمير سعيد ، والدكتور حازم محمد وكيل الوزارة لمسجد قباء بالعتمور بحرى ، وذلك بحضور القيادات التنفيذية والدينية والشعبية .

وتجدر الإشارة إلى أنه جارى إستكمال إفتتاح العديد من المساجد الجديدة والتى وصل عددها حتى الآن إلى 65 مسجداً على مستوى مدن ومراكز المحافظة منذ بداية يناير 2025 وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان  . 

ازالة تعدي
