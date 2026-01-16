محافظ أسوان يعتمد حركة تغيرات موسعة بتكليف 23 قيادة محلية جديدة

اعتمد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان حركة تغييرات موسعة فى القيادات المحلية لإختيار نواب وسكرتيرى رؤساء المراكز والمدن ، ورؤساء القرى والأحياء ، وسكرتيرى القرى ، والتى تأتى فى إطار خطة المحافظة لتطوير الأداء الإدارى ورفع كفاءة منظومة العمل التنفيذى.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أن الحركة تم إجراؤها بكل شفافية وفقاً لإعلان المحافظة رقم ( 4 ) لسنة 2025 بشأن الحاجة لشغل هذه الوظائف الإشرافية والإدارية الداخلية ، ولحين شغلها بالطرق القانونية ، وقد تقدم 71 من العاملين بالديوان العام ، والوحدات المحلية التابعة والجهات الحكومية المختلفة لشغل الوظائف سالفة الذكر .

ولفت المحافظ بأنه تم إختيار القيادات الجديدة بإجمالى 23 قيادة من خلال اللجنة التى تم تشكيلها برئاسة نائب المحافظ المهندس عمرو لاشين ، وعضوية اللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، ومديرى المالية والتنظيم والإدارة والموارد البشرية ، فضلاً عن رئيس موازنة الوظائف بالديوان العام .

وأكد محافظ أسوان بأنه سيتم منح هذه القيادات مهلة 3 شهور للتقييم ، ومن يثبت كفاءته وجدارته لتحمل المسئولية سيتم إستمراره فى منصبة وذلك وفقاً للضوابط والمعايير التى ترتكز على النزول للشارع والعمل الميدانى والإلتحام المباشر بالمواطنين والإستماع عن قرب إلى مشاكلهم ومطالبهم وإحتياجاتهم لسرعة وضع الحلول الفورية لها طبقاً للإمكانيات المتاحة .

حركة محليات

وشدد المحافظ على أن المتابعة الدقيقة للأداء ، لأن هدفنا الأول هو الإرتقاء بجودة الخدمات وتحسين مستوى معيشة المواطن الأسوانى فى مختلف ربوع المحافظة.

هذا وقد شملت الحركة تكليف أحمد عبد الراضى للعمل بوظيفة نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، وحسين موسى أحمد نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو ، وعادل سعدى يوسف نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو ، وسمير محمد حسن نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة ، ومحمد حسين تكرونى نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمدينة كلابشة ، وأحمد عبد السيد أحمد نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمدينة السباعية.

ومصطفى يس حامد نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمدينة الرديسية ، وصبرى أبو الحسن عبد الرازق نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمدينة البصيلية ، ونجار عبد الرحمن محمد نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية .

فيما تم تكليف أبو الحسن بدرى مهلل سكرتيراً للوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو ، ومحمود محمد محمود سكرتيراً للوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو ، وعفاف محمد عوض سكرتيراً للوحدة المحلية لمدينة كلابشة ، فضلاً عن تكليف هبه وجدى يوسف رئيساً لقرية الرمادى بإدفو.

وفاطمة عادل جمال رئيساً لقرية الشطب بدراو ، وعمرو إبراهيم عقل رئيساً لقرية وادى خريت بنصر النوبة ، وهيثم محمد أمين سكرتيراً لقرية إقليت بمركز كوم أمبو ، وخليل محمد خليل سكرتيراً لقرية عنيبة بنصر النوبة ، ونور الهدى محفوظ طلب رئيساً لحى غرب بكوم أمبو ، وفاطمة صالح على رئيساً للوحدة المحلية بقرية أبو الريش ، ومحمد صلاح الدين محمد رئيساً لحى الصداقة الجديدة ، علاوة على تكليف مصطفى جمعة حزين رئيساً لحى غرب ، وشريف فكرى محمد رئيساً لحى شرق ، وجابر فتحى عبد الرحيم رئيساً لحى غرب وذلك بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، فيما تم إنهاء ندب 4 قيادات وعودتهم إلى جهة عملهم الأصلية .