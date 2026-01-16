قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد دعوة الجيش السوري.. انشقاق 6 عناصر من تنظيم قسد على جبهة دير حافر
حسام حسن: فزنا بأمم أفريقيا 7 مرات وسنقاتل أمام نيجيريا.. فيديو
رئيس لجنة إدارة غزة: خدمة الأطفال والنساء الثكالى والشيوخ والجرحى أولوياتنا
وزيرة البيئة تناقش آليات تنفيذ مشروعات طاقة الرياح في منطقة خليج السويس
لحظة انسحاب البعثة الإعلامية المصرية من مؤتمر مدرب نيجيريا.. فيديو
تريزيجيه يعتذر للشعب المصري: لن نتنازل عن برونزية أمم إفريقيا | فيديو
منارة إسلامية تزين المقطم.. كل ما تريد معرفته عن مسجد العزيز الحكيم
بعد تصدرها التريند| تعليق لافتة صلي على النبي.. خلال افتتاح المسجد الغربي بني حكم بسمالوط بالمنيا
دُفن في الإسكندرية.. محمد إمام رحل قبل أن يشاهد آخر أعماله
انسحاب البعثة المصرية من مؤتمر حسام حسن بسبب استفزاز الإعلاميين المغاربة
رئيس لجنة إدارة قطاع غزة: حصلنا على دعم مالي مبدئي من الدول المانحة
الاشتراك إلزامي وهذه قيمته.. بدء تطبيق صندوق التأمين ضد الأخطاء الطبية
محافظات

محافظ أسوان يعتمد حركة تغيرات موسعة بتكليف 23 قيادة محلية جديدة

محافظ أسوان
محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

اعتمد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان حركة تغييرات موسعة فى القيادات المحلية لإختيار نواب وسكرتيرى رؤساء المراكز والمدن ، ورؤساء القرى والأحياء ، وسكرتيرى القرى ، والتى تأتى فى إطار خطة المحافظة لتطوير الأداء الإدارى ورفع كفاءة منظومة العمل التنفيذى.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أن الحركة تم إجراؤها بكل شفافية وفقاً لإعلان المحافظة رقم ( 4 ) لسنة 2025 بشأن الحاجة لشغل هذه الوظائف الإشرافية والإدارية الداخلية ، ولحين شغلها بالطرق القانونية ، وقد تقدم 71 من العاملين بالديوان العام ، والوحدات المحلية التابعة والجهات الحكومية المختلفة لشغل الوظائف سالفة الذكر .

ولفت المحافظ بأنه تم إختيار القيادات الجديدة بإجمالى 23 قيادة من خلال اللجنة التى تم تشكيلها برئاسة نائب المحافظ المهندس عمرو لاشين ، وعضوية اللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، ومديرى المالية والتنظيم والإدارة والموارد البشرية ، فضلاً عن رئيس موازنة الوظائف بالديوان العام .

وأكد محافظ أسوان بأنه سيتم منح هذه القيادات مهلة 3 شهور للتقييم ، ومن يثبت كفاءته وجدارته لتحمل المسئولية سيتم إستمراره فى منصبة وذلك وفقاً للضوابط والمعايير التى ترتكز على النزول للشارع والعمل الميدانى والإلتحام المباشر بالمواطنين والإستماع عن قرب إلى مشاكلهم ومطالبهم وإحتياجاتهم لسرعة وضع الحلول الفورية لها طبقاً للإمكانيات المتاحة .

حركة محليات

وشدد المحافظ على أن المتابعة الدقيقة للأداء ، لأن هدفنا الأول هو الإرتقاء بجودة الخدمات وتحسين مستوى معيشة المواطن الأسوانى فى مختلف ربوع المحافظة.

هذا وقد شملت الحركة تكليف أحمد عبد الراضى للعمل بوظيفة نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، وحسين موسى أحمد نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو ، وعادل سعدى يوسف نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو ، وسمير محمد حسن نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة ، ومحمد حسين تكرونى نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمدينة كلابشة ، وأحمد عبد السيد أحمد نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمدينة السباعية.

ومصطفى يس حامد نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمدينة الرديسية ، وصبرى أبو الحسن عبد الرازق نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمدينة البصيلية ، ونجار عبد الرحمن محمد نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية .

فيما تم تكليف أبو الحسن بدرى مهلل سكرتيراً للوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو ، ومحمود محمد محمود سكرتيراً للوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو ، وعفاف محمد عوض سكرتيراً للوحدة المحلية لمدينة كلابشة ، فضلاً عن تكليف هبه وجدى يوسف رئيساً لقرية الرمادى بإدفو.

وفاطمة عادل جمال رئيساً لقرية الشطب بدراو ، وعمرو إبراهيم عقل رئيساً لقرية وادى خريت بنصر النوبة ، وهيثم محمد أمين سكرتيراً لقرية إقليت بمركز كوم أمبو ، وخليل محمد خليل سكرتيراً لقرية عنيبة بنصر النوبة ، ونور الهدى محفوظ طلب رئيساً لحى غرب بكوم أمبو ، وفاطمة صالح على رئيساً للوحدة المحلية بقرية أبو الريش ، ومحمد صلاح الدين محمد رئيساً لحى الصداقة الجديدة ، علاوة على تكليف مصطفى جمعة حزين رئيساً لحى غرب ، وشريف فكرى محمد رئيساً لحى شرق ، وجابر فتحى عبد الرحيم رئيساً لحى غرب وذلك بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، فيما تم إنهاء ندب 4 قيادات وعودتهم إلى جهة عملهم الأصلية .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

