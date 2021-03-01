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محافظات

فحص 1247 مريضا فى قافلة طبية في كفر مروان بكفر شكر

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:33 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أعلن الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية عن استمرار عمل القوافل الطبية تزامنا مع حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال المستمرة حاليا وتوقيع الكشف الطبى على 1247 مريض فى القافلة العلاجية بقرية كفر مروان التابعة للإدارة الصحية بكفر شكر وذلك فى إطار هدف القوافل الطبية العلاجية المجانية التى تجوب جميع أرجاء المحافظة بغرض الوصول للأماكن والقرى البعيدة والمحرومة من الخدمات الطبية.


وأوضح أن القوافل الطبية تأتى تحت رعاية محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وإشراف مدير عام القوافل العلاجية، وذلك بمشاركة أطباء مهرة بالتخصصات المختلفة.

 وأضاف وكيل الوزارة الصحة أن أعمال القافلة استمرت لمدة يومين حيث أسفرت عن إجراء الكشف الطبى على 1247 مواطن ومواطنة، بالإضافة لإجراء الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية لعدد 117 حالة ، بالإضافة إلى تحويل لعدد 12 حالة ما بين استكمال إجراءات العلاج على نفقة الدولة أو حالات تحتاج عمليات جراحية.

واشار الى أن القافلة شملت برنامج توعوى للمواطنين من خلال تنظيم لقاءات وندوات تثقيفية مع أبناء القرية عن بعض المواضيع الهامة للتوعية بالأمراض فى فصل الشتاء والإلتزام باستخدام الواقيات الشخصية خاصة في ظل فيروس كورونا المستجد.

من جانبها اكدت الدكتورة مفيدة رجاء منسق القوافل الطبية بالقليوبية أن القافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية المختلفة منها الباطنة والأطفال والجراحة والمسالك البولية والعظام والرمد والنساء والتوليد والجلدية والأسنان، بالإضافة إلى صرف العلاج المناسب لكل حالة حيث قام بالكشف الطبى على أهالى القرية فريق طبى متكامل من كبار الأخصائيين.
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