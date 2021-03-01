نشرة أخبار العالم: بيان عاجل من الطاقة الدولية لـ إيران.. فضيحة غسيل الأموال تنفجر في برشلونة.. والمفوضية الأوروبية تطالب بالاستعداد لكارثة وبائية

الطاقة الدولية تحذر من أكاذيب إيران

فضيحة تهز برشلونة واعتقال رئيس النادي السابق وكبار معاونيه

أزمة دبلوماسية بين أوكرانيا و بولندا بسبب قضية تهريب

إثيوبيا ترد على أمريكا بعد إدانتها للأوضاع في تيجرايا

رئيسة المفوضية الأوروبية تطالب بالاستعداد لـ عصر الأوبئة









شهدت الساحة العالمية والدولية العديد من الأحداث المهمة على مدار الساعة وتصدر ذلك:





الطاقة الدولية تحذر من أكاذيب إيران





كشفت وكالة الطاقة الدولية، عن مخاوفها بشأن تقديم إيران معلومات خاطئة بشأن تخصيب اليورانيوم.





ودعت الوكالة الدولية للطاقة إيران لتفسير أسباب وجود يورانيوم في موقعين دون إعلان ذلك.





وحذرت الوكالة من خطورة قرار إيران بالحد من مهمة مراقبي الوكالة، مضيفة أن عدم وصول الوكالة للمنشآت النووية الإيرانية يعيق تقييم مدى التزام طهران.





أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أنها لن تزود الوكالة الدولية بأي معلومات حتى يرفع الحظر عن طهران.





فضيحة تهز برشلونة واعتقال رئيس النادي السابق وكبار معاونيه





ألقت الشرطة الإسبانية القبض على جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة السابق، لتورطه في فضيحة غسيل أموال مع آخرين ، وفي حملة تشهير "باركاجيت" خلال فترة رئاسته للنادي، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.





ويعد "بارتوميو" واحدًا من أربعة أشخاص تم اعتقالهم حتى الآن ، مع الرئيس التنفيذي لنادي برشلونة "أوسكار جراو " ورئيس الخدمات القانونية رومان جوميز بونتي ، وخاومي ماسفيرير الذي عمل مستشارًا لبارتوميو .





دخلت الشرطة الإسبانية ، ملعب نو كامب في برشلونة في عملية بحث ومصادرة، وذكرت الصحيفة، أن مكاتب نادى برشلونة شهدت حملة تفتيش استعدادا للتحقيق فى مسألة الشبكات الاجتماعية، والتشهير بالاعبين.





وقالت وسائل إعلام إسبانية إن الشرطة اعتقلت المسئولين على إثر عملية غسيل الأموال وحملة "باركاجيت" منذ العام الماضي، حيث اتُهم مسئولو النادي بشن حملة تشهير ضد اللاعبين الحاليين والسابقين الذين انتقدوا النادي ورئيسه آنذاك بارتوميو.





أزمة دبلوماسية بين أوكرانيا و بولندا بسبب قضية تهريب





قال وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا إنه أمر بسحب اثنين من موظفي سفارة بلاده في بولندا؛ لتورطهما بمحاولة تهريب من أوكرانيا .





وأضاف كوليبا "أمرت بسحب الموظفين من الخارج، بعد الاشتباه بتورطهما بالفساد"، موضحا أنه تم اعتقالهما في بولندا، عند محاولة تهريب كمية كبيرة من العملات والذهب من أوكرانيا إلى بولندا في سيارة رسمية".





وأشار كوليبا إلى أن هذه الحالة لا سابقة لها، بالنسبة لوزارة الخارجية الأوكرانية، معربا عن قناعته بنشر مثل هذه القضايا أمام الجمهور.





وشدد كوليبا، على أن الوزارة ستفتح تحقيقا ضدهما، وعلى أساسه سيتم تحديد الإجراءات التأديبية بحقهما، مشددا بأن يكون التحقيق شاملا وسريعا، وأن الوزارة ستتعاون مع الهيئات الأمنية ذات العلاقة.





إثيوبيا ترد على أمريكا بعد إدانتها للأوضاع في تيجراي





علقت وزارة الخارجية الإثيوبية على بيان نظيرتها الأمريكية، التي أدانت فيه العنف ضد المدنيين في إقليم تيجراي من قبل الحكومة الفيدرالية في أديس أبابا.





وقالت الخارجية الإثيوبية في بيان نشرته على حسابها بموقع "تويتر"، إنها تستنكر تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مؤكدة أنه تدخل في الشأن الداخلي لإثيوبيا وذلك بطلبه خروج قوات أمهرا من إقليم تيجراي.





وأشارت الخارجية الإثيوبية إلى أن أديس أبابا ذات سيادة مسؤولة عن نشر الهياكل والوسائل الأمنية اللازمة لضمان سيادة القانون في جميع أركان حدودها.





وذكر البيان اقتراح إثيوبيا مشاركة جهات دولية معنية بالتحقيق في الانتهاكات لحقوق المدنيين.





وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، دعا في وقت سابق، كل من الاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليين الآخرين إلى المساعدة في معالجة الأزمة المتفاقمة في منطقة تيجراي بشمال إثيوبيا، مستنكرًا جرائم القتال هناك.





رئيسة المفوضية الأوروبية تطالب بالاستعداد لـ عصر الأوبئة





أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" "أنه يتعين على أوروبا إعداد قطاعها الطبي للتعامل مع عصر الأوبئة" .





واعتبرت "فون دير لاين" في لقاءً عبر الهاتف أجرته معها صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن الكتلة الأوروبية لا تزال تعيش في أصعب فترة بخصوص تسليم اللقاحات المضادة لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وإن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه البقاء ساكنًا حتى يتم التغلب على الوباء.





وأشارت إلى خطط اقترحتها لتفعيل نظام رد فعل سريع على مستوى الاتحاد الأوروبي للاستجابة بسرعة أكبر للتهديدات الطبية الناشئة، وأن أوروبا مصممة على زيادة قوتها في إنتاج اللقاحات.





وكانت "فون دير لاين" قد كشفت في الشهر الماضي عن تشجيعها لتفعيل خطط تأهب للدفاع البيولوجي تسمى HERA Incubator، من المنتظر أن تجمع بين الباحثين وشركات التكنولوجيا الحيوية والمصنعين والسلطات العامة لمراقبة التهديدات الناشئة والعمل على تصنيع اللقاحات،وهي خطة قريبة في أهدافها من "هيئة البحث والتطوير الطبي الحيوي" في الولايات المتحدة، والمكلفة بمهمة الاستجابة السريعة للتهديدات الصحية الجديدة.



