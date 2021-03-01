توريطة بـ10 ملايين جنيه.. تفاصيل صدمة جديدة لـ قناة النهار بسبب تامر أمين





بالامس، كانت عارضة الازياء ميرنا هشام، أشد قسوة على تامر أمين وقناة النهار عندما قررت عدم التنازل عن حقها في الدعوى المقامة ضد تامر أمين وقناة النهار بسبب ما قالت إنه سب وقذف لها من خلال برنامجه.





من هي ميرهان هشام ؟





برز اسم ميرهان هشام عارضة الأزياء المغمورة أثناء بطولة كأس الامم الأفريقية 2019 التي أُقيمت في مصر، عندما سربت محادثات من خلال انستجرام زعمت من خلالها تحرش لاعبي المنتخب بها.





ميرهان شغلت الرأي العام وأحدثت جدلا واسعا بسبب ما سربته من محادثات أثناء معسكر المنتخب، وثارت أزمة كبيرة وصلت إلى وقف عمرو وردة لاعب المنتخب ومنعه من المشاركة بل تصاعدت الازمة لطرده من المعسكر لولا تدخلات زملائه وعلى رأسهم احمد المحمدي ومحمد صلاح.





ماذا قال تامر أمين؟





تامر أمين المعروف بجرأته الحادة وصراحته المستفزة تناول القضية من خلال برنامجه وسفّه من الموقف بشكل عام وقال إنه خطأ وهفوة من لاعبي المنتخب، لكن تامر حمّل عارضة الأزياء المسؤولية كاملة وقال إنها فعلت ذلك من أجل الشهرة.





تامر تجاوز كثيرا في وصف العارضة حيث شبهها بالفنان محمد رمضان قائلا ""مينفعش وردة والونش يتحرشوا بمحمد رمضان متمشيش ده محمد رمضان يتحرش بأربعة أو عشرة زيهم، ده وروني الصورة قولتلهم بتهزرو ولا بتتكلمو بجد، هي ده الموديل دی نوديلز".





وأضاف تامر امين: "الأخت ميرهان دي فرحانة، فرحت ان حد أخيرا بعتلها حاجة وعملت علشان كدة البوليكة وعايزة تتشهر وقالت المنتخب كله بيتحرش بيا متصلی على النبي يا ميرهان صلي علي النبي صحيح واقلعي الباروكة انا مش عارفك أنا كده معرفتكيش أنا بقي صح معرفتكيش ما علينا".





دعوى قضائية ضد تامر أمين





لجأت ميرهان هشام لتحريك دعوى قضائية ضد علاء الكحكي وتامر أمين اتهمته بالسب والقذف والتشهير وعدم رفع الفيديو من يوتيوب وفقا لصحيفة الدعوى المقدمة.





وجاء بصحيفة الدعوى "أنه بتاريخ 24 يوينه لسنه 2019، وأثناء عرض برنامج آخر النهار على شاشة تليفزيون النهار والذي يقدمه الإعلامي تامر أمين، تم التطرق إلى مشكلة المدعية مع بعض لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم، وفوجئت المدعية بعرض صور شخصية لها أثناء تلك الحلقة، وإحداها صورة لها بجوار صورة للفنان المصري محمد رمضان؛ وخروجه عن ميثاق الشرف الإعلامي إذ تناول تامر أمين مشكلة المدعية باستخدام عبارات تحمل سبًّا وقذفًا في حقها، وصدر منه عبارات وأقوال تحمل إسقاطًا جنسيًّا عليها، وتم تشبيهها بالفنان محمد رمضان وأسقط عليها من خلاله أنها تتحرش ببعض لاعبي المنتخب المصري، وذكر ألفاظًا تحمل إهانة لها وتحقيرًا من شأنها، وهو الأمر الذي شاهده الملايين في مصر والعالم، مما أدى إلى تداوله في جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي".





حبس عامين وغرامة 40 ألف جنيه





محكمة جنح مدينة نصر كانت قد عاقبت الإعلامى تامر أمين بالحبس عامين، وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه 40 ألف جنيه للادعاء المدنى، في اتهامه بسب وقذف عارضة الأزياء قبل أن يستأنف على حكم حبسه وتحكم المحكمة بإنقضاء الدعوى للتصالح.





10 ملايين جنيه تعويضا





بالأمس وفي التطور الأخير للقضية، قررت المحكمة الاقتصادية، مد أجل الحكم في دعوى عارضة الأزياء ميرهان هشام ضد شركة الإنتاج والتوزيع الفني بقناة النهار.





وطالبت ميرهان بدفع تعويض قدره 10 ملايين جنيه بسبب سب وقذف الإعلامي تامر أمين لها، حيث تقرر مد أجل الحكم لجلسة 23 مارس الجاري.

لأن المصائب لا تأتي فرادى، كانت قناة النهار على موعد مع ازمة جديدة بسبب الإعلامي تامر امين بعد تصريحاته المسيئة تجاه الصعايدة، التي قلبت الطاولة عليه وانتهت بوقفه عن العمل وإلغاء تصريح مزاولة المهنة الخاص به فضلا عن تحريك دعاوى قضائية ضده.