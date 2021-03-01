الضحايا معازيم في فرح.. مفاجأة في حادث انهيار بئر صرف صحي في أسيوط

لقيت طفلتان، مصرعهما، وأصيب 3 آخرون في انهيار بئر للصرف الصحي عليهم بقرية بني شقير مركز منفلوط بمحافظة أسيوط.





تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية بني شقير ووجود وفيات ومصابين.





وانتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى قرية بني شقير وبالمعاينة الأولية تبين مصرع "مها. ا. م. ح" ٥ سنوات، و"بسمة. م. م" 5 سنوات، وإصابة "حبيبة.س. م. س" ٧ سنوات، و"ايات .ج .م" ٣ سنوات، و"فاطمة.ح. ع" ٣٥ سنة.





وأشارت التحريات الأولية إلى أن بئر الصرف أنهار علي المعازيم في أحد الأفراح الذين كانوا يقفون فوق البئر فانهار عليهم.



