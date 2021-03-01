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ثقافة

غدا .. انطلاق خامس حلقات مسابقة أمير الشعراء

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:49 م
مسابقة أمير الشعراء
مسابقة أمير الشعراء
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محمد مندور
تنطلق مساء غدٍ الثلاثاء خامس حلقات مسابقة "أمير الشعراء" بموسمه التاسع، الذي تنظمه وتنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي.


ويقدم 4 شعراء من نجوم البرنامج قصائدهم الشعرية أمام لجنة التحكيم، حيث سيشارك في خلال الحلقة الخامسة وختام المرحلة الأولى من البرنامج كل من الشاعرة هبة رمضان الشريقي من سوريا، الشاعر عبدالحق عدنان من المغرب، الشاعر سلطان الضيط من السعودية، الشاعر ضيف الله جالو من أمريكا.


وكانت الحلقة الماضية أسفرت عن تأهل الشاعرة حوراء الهميلي من المملكة العربية السعودية بعد حصولها على 47 درجة، أما بقية نجوم الحلقة وهم: الشاعر أحمد حافظ من مصر، الشاعر عبدالعزيز لو من السنغال، الشاعر مصعب تقي الدين من الجزائر فسينتهي أسبوع الانتظار مطلع الحلقة القادمة، حيث إن اثنين منهم يمتلكان فرصة الانضمام إلى زميلتهم للمحطة القادمة عن طريق دعم المشاهدين وتصويتهم عبر التطبيق الخاص ببرنامج أمير الشعراء.

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