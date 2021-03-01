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أخبار العالم

السعودية تعلن تقديم تبرعات ضخمة لوقف الأزمة الإنسانية في اليمن

الإثنين 01/مارس/2021 - 05:43 م
السعودية
السعودية
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محمد عثمان
أعلن رئيس مركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور عبدالله الربيعة، اليوم الاثنين، عن تبرع السعودية بـ 430 مليون دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن.

وقال الربيعة لدى مشاركته في مؤتمر المانحين لدعم اليمن برعاية الأمم المتحدة، إن "السعودية دأبت على تقديم مساعداتها للمجتمعات المحتاجة دون تمييز"، مؤكدًا أن بلاده تصدرت قائمة الدول المانحة لليمن.

وأشار الربيعة إلى أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تهدد مأرب التي تعتبر ملاذ النازحين، لافتًا إلى أن البلاد تواجه أزمة كبيرة بسبب تصعيد الحوثيين المدعومين من إيران.

وأضاف أن "انتهاكات مليشيات الحوثي تستوجب وقفة حازمة من المجتمع الدولي لحماية الشعب اليمني".

وأكد رئيس مركز الملك سلمان للإغاثة حرص السعودية على أمن واستقرار المنطقة ودعم الجهود للوصول إلى حل سياسي مستدام للأزمة اليمنية.
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