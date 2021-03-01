مشروبات تقضي على ألم التهاب واحتقان الحلق

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك؛ بعض المشروبات الطبيعية لعلاج احتقان الحلق بالوصفات الطبيعية.









أهم الوصفات والطرق الطبيعية التي أثبتت فعاليتها في علاج احتقان الحلق:





1- العسل..

يعتبر العسل الطبيعي أحد أهم المواد الطبيعية التي تساعد على مكافحة الالتهابات بسبب غناه بمضادات الأكسدة الهامة، كما أنه يساعد بطبيعته على تسكين الألم بشكل عام.









وتزداد فعالية العسل في علاج احتقان الحلق عندما يتم مزجه مع مشروبات صحية دافئة يتم تناولها بانتظام خلال فترة الإصابة، وهذه المشروبات مثل: الشاي الأخضر، البابونج.









2- شوربة الدجاج..

تعتبر شوربة الدجاج التقليدية من الوصفات القديمة والفعالة بشكل كبير عندما يتعلق الأمر بمكافحة أمراض مثل احتقان الحلق.









إذ أنها غنية بالمواد الغذائية التي يحتاجها الجسم بشدة خلال فترة مرضه، كما أن تناولها يعني إدخال كمية أكبر من السوائل الدافئة إلى الجسم وهو أمر يحتاجه مريض احتقان الحلق.









3- المشروبات الساخنة..

هناك مجموعة كبيرة من المشروبات العشبية التي تساعد على علاج احتقان الحلق وتسريع عملية الشفاء بشكل ملحوظ، وهذه أهمها:









شاي البابونج: يساعد على استرخاء العضلات والأعصاب وبالتالي النوم بعمق، إذ يحتاج جسم المريض للراحة لتسريع الشفاء.









شاي النعناع: يحتوي النعناع على نسبة عالية من مضادات الالتهاب التي تساعد على تهدئة الحلق وتسكين الألم.









مشروب الزنجبيل والليمون: قد يساعد الزنجبيل على قتل بعض أنواع البكتيريا المسببة لالتهاب الحلق، وعند مزجه مع العسل والليمون في مشروب دافئ فإن فوائد الزنجبيل تتضاعف.









الماء الدافئ مع الليمون: يحتوي الليمون على كمية كبيرة من فيتامين سي الذي يساعد على تسييل البلغم، لذا فإن عصر القليل من الليمون في كوب من الماء الدافئ يعتبر وصفة طبيعية رائعة وسريعة لعلاج احتقان الحلق.









مشروب القرفة الساخن: هذا المشروب غني بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب التي تساعد على تخفيف أي احتقان في الحلق.









4- عرق السوس..

يتميز نبات عرق السوس بفوائده الطبية العديدة والمتنوعة، حتى أن البعض يعتقد أن له تأثيرًا طبيًا يشبه إلى حد كبير تأثير دواء الأسبرين عند استعماله لعلاج احتقان الحلق.







