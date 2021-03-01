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حوادث

ضبط مسئول عن مخبز بلدي استولى على 10 ملايين جنيه بالقليوبية

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:27 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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مصطفى الرماح
واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الجريمة بشتى صورها ولا سيما الجرائم التموينية والغش التجارى والاستيلاء على أموال الدعم.


أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام مسئول عن مخبز كائن بدائرة قسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية، بالتلاعب واختراق نظام التشغيل لمنظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية بصفة يومية وتصرفه فى كميات من الدقيق البلدى وبيعها فى السوق السوداء مستوليًا على أموال الدعم ومحققًا من جراء ذلك أرباحا غير مشروعة.


بالفحص تبين استيلاؤه على أموال الدعم بدون وجه حق حيث ورد تقرير اللجنة الفنية المشكلة من الجهات المعنية أن المبالغ التى تحصل عليها المذكور مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا قدرها (10120972 جنيها) عشرة ملايين ومائة وعشرون ألفا وتسعمائة واثنان وسبعون جنيهًا قام بالإستيلاء عليها دون وجه حق.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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