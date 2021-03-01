البرلمان البريطاني يحرج حكومة جونسون بسبب الإخوان

تقدم اللورد مارليسفورد عضو مجلس اللوردات، والرئيس المشارك لمجموعة أصدقاء مصر في البرلمان البريطاني، بسؤال رسمي إلى الحكومة البريطانية بشأن مصير تقرير المراجعة الداخلية الخاص بجماعة الإخوان وهو التقرير الذي كلفت الحكومة لجنة مختصة بإعداده في أبريل من عام ٢٠١٤.









وطالب اللورد مارليسفورد، عضو مجلس اللوردات عن حزب المحافظين منذ عام ١٩٩١، وعضو مجموعة أصدقاء مصر في البرلمان البريطاني، حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون بالكشف عن خططها فيما يتعلق بنشر التقرير بشكل كامل بعد نشر ملخص منه لا يتضمن أهم الاستخلاصات في عام ٢٠١٥ وهو ما ترك علامة استفهام حول ما تضمنه التقرير من تفاصيل حول تهديد جماعة الإخوان للداخل البريطاني والأمن القومي البريطاني.









ودعا اللورد البريطاني حكومة جونسون إلى الكشف عن موقفها وتقييمها لتلك الاستخلاصات خاصة وأن ما نشر من النتائج يشير إلى تهديد الجماعة للأمن القومي والمصالح البريطانية.









وطالب اللورد مارليسفورد الحكومة البريطانية بالكشف عن خططها المستقبلية الخاصة بإجراء مراجعات جديدة حول جماعة الإخوان، ومن المنتظر وصول رد الحكومة البريطانية بشأن الكشف عن مضمون التقرير في التاسع من مارس الحالي.









وتوجه اللورد مارليسفورد بسؤال للحكومة، في أواخر شهر أكتوبر من العام الماضي، عن تقييمها لتعيين إبراهيم منير في منصب القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان؛ وما هو تقييمهم لأي تهديد يمثله وجوده للأمن القومي وللعلاقات الدولية البريطانية.









وردت الحكومة البريطانية في نوفمبر الماضي بالقول "نحن لا نعلق على الأفراد، ولكن الحكومة تبقي قيد المراجعة للآراء التي تروج والأنشطة التي تقوم بها جماعة الإخوان، بما في ذلك شركائهم في المملكة المتحدة، ويتم التحقيق بقوة في أي مزاعم حول تهديدات للأمن القومي للمملكة المتحدة أو إساءة استخدام التمويل الخيري داخل المملكة المتحدة واتخاذ الإجراءات المناسبة".









كان اللورد روباتان (حزب المحافظين) تقدم في مطلع نوفمبر من العام الماضي بسؤال إلي الحكومة بشأن فحوي تقرير المراجعة الخاص بجماعة الإخوان والذي ترأسه سير جون جنكينز بعد نشر النتائج الرئيسية في ديسمبر 2015 ، حيث تسأل عضو اللوردات "ما هو التقييم الأخير ، إن وجد ، الذي أجرته الحكومة للإخوان".









وجاء رد الحكومة البريطانية: "تظل الحكومة ملتزمة بمراجعة أي مجموعات أو أفراد قد تشكل أفعالهم تهديدًا للأمن القومي للمملكة المتحدة. ويتم إجراء هذه المراجعات على أساس أدلة موثوقة وسنواصل النظر في أي دليل جديد على أنشطة الإخوان ضد الحدود القانونية للمملكة المتحدة".







