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وزير العدل: العقود الوراثية القديمة لن تطبق عليها ضريبة التصرفات العقارية

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:00 م
وزير العدل
وزير العدل
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حمزة شعيب
قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإجراء حوار مجتمعي حول تعديل قانون الشهر العقاري، فضلا عن طلبه بمنح فترة إنتقالية لمدة عامين لحين إجراء تعديل علي القانون.

وأوضح وزير العدل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج مقدم برنامج "90 دقيقة​" المذاع عبر قناة المحور أن "العقود الوراثية القديمة لن تطبق عليها ضريبة التصرفات العقارية 2.5%".

وأشار إلى أن الوزراء المعنيون سيجتمعون لإجراء التعديلات علي قانون الشهر العقاري وتقديمه للبرلمان، منوها إلى أن وزارة المالية من خلال مصلحة الضرائب تطالب بتحصيل الضريبة من البائع بينما إجراءات الشهر العقاري من المشترى وفقا للأمور الطبيعية.

وأضاف مروان، أن التسجيل في الشهر العقاري يشكل حماية للمواطنين من خلال وقف أي عمليات تكرار للبيع على العقار الواحد كما أنه يسهل من عملية الحصول على قروض من البنوك.
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