بعد تألق محمد عبد المنصف أمام الزمالك.. أول تعليق من لقاء الخميسي





واكتفت لقاء بالتصفيق والتهليل له ونشر صورة لزوجها كنوع من الفرحة لأدائه المتميز أمام نادى الزمالك وحافظ على شباكه نظيفة لتنتهى المباراة بالتعادل دون أهداف.





انتهت مباراة الزمالك ووادي دجلة بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي أقيم على استاد السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الممتاز.





وتقاسما نقطتا اللقاء وأصبح رصيد الزمالك 30 نقطة متصدرًا المركز الأول، بينما يرتفع رصيد دجلة إلى 8 نقاط ويستمر متزيلًا لجدول الدوري.





جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمود جنش خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - إمام عاشور -أشرف بن شرقي خط الهجوم :سيف الدين الجزيري

جاء تشكيل وادي دجلة كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عبد المنصف خط الدفاع : اسحاقو يعقوبو – محمود مرعي - إبراهيم ريعو – محمد رضا خط الوسط : أحمد سعيد - جورجينو – محمد هلال – أحمد مجدي خط الهجوم :رودني أنتوي – صلاح أمين.

علقت الفنانة لقاء الخميسى على تألق زوجها محمد عبد المنصف حارس مرمى نادى وادى دجلة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.