أسعار JEEP رانجلر 2021 داخل السوق السعودي | صور

نالت العلامة التجارية لشركة JEEP الأمريكية، شهرة واسعة داخل الأسواق العالمية للسيارات، نسبة إلى قدراتها المتعددة، مما جعلتها تستحوذ على مكانة كبيرة خاصة بدول الخليج وداخل الأراضي السعودية، ومن أبرز الإصدارات المطروحة تأتي JEEP رانجلر 2021، والتي تنتمي إلى فئة الـSUV.

تسمد جيب رانجلر 2021 قوتها من سواعد محرك سداسي الاسطوانات V6، بسعة 3600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 285 حصان، و عزم أقصى للدوران يبلغ 352 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 8 سرعات.

تحتوي السيارة على باقة من وسائل الأمن والسلامة مثل، منظومة الحماية عبر الوسائد الهوائية AIR BAGS، وأنظمة المكابح المانعة للانغلاق، ونظام التوزيع الإلكترونى للفرامل، وبرنامج الثبات الإلكتروني، بالإضافة إلى أنظمة تعزيز السيارة عند المنحدرات، ووسائل المساعدة على خوض المنحدرات والشواهق.

كما تضم العديد من المواصفات الداخلية والتي تشمل مقود حركة متعدد الوظائف، ومثبت سرعة، و تكييف هواء أوتوماتيكي، و نظام ترفيهي يضم شاشة لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، يدعم تطبيق Apple Car Play و Android Auto، و عدد 9 مكبرات صوتية.

التصميم الخارجي يأتي بالشكل المعهود لمقدمة JEEP و التي تتميز بمصابيح دائرية، و شبكات امامية متعددة المقاطع بطريقة طولية، إلى جانب الصادم الأمامي البارز، و مصابيح الضباب الجانبية، بالاضافة إلى عجلات كبيرة تمنح السيارة أفضلية التعامل مع الطرق الوعرة.

ويبلغ السعر الرسمي لـ جيب رانجلر 2021 داخل السوق السعودي للسيارات:

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل SPORT 2-DOOR 2021 محرك 3600 سي سي بسعر 159,390 ريال.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل SAHARA 2-DOOR 2021 محرك 3600 سي سي بسعر 185,900 ريال.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل RUBICON X 2-DOOR 2021 محرك 3600 سي سي بسعر 217,800 ريال.