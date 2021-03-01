ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

أسعار JEEP رانجلر 2021 داخل السوق السعودي | صور

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:31 م
JEEP رانجلر 2021
JEEP رانجلر 2021
Advertisements
صبري طلبه

نالت العلامة التجارية لشركة JEEP الأمريكية، شهرة واسعة داخل الأسواق العالمية للسيارات، نسبة إلى قدراتها المتعددة، مما جعلتها تستحوذ على مكانة كبيرة خاصة بدول الخليج وداخل الأراضي السعودية، ومن أبرز الإصدارات المطروحة تأتي JEEP رانجلر 2021، والتي تنتمي إلى فئة الـSUV.

 

تسمد جيب رانجلر 2021 قوتها من سواعد محرك سداسي الاسطوانات V6، بسعة 3600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 285 حصان، و عزم أقصى للدوران يبلغ 352 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 8 سرعات.

 

تحتوي السيارة على باقة من وسائل الأمن والسلامة مثل، منظومة الحماية عبر الوسائد الهوائية AIR BAGS، وأنظمة المكابح المانعة للانغلاق، ونظام التوزيع الإلكترونى للفرامل، وبرنامج الثبات الإلكتروني، بالإضافة إلى أنظمة تعزيز السيارة عند المنحدرات، ووسائل المساعدة على خوض المنحدرات والشواهق.

 

كما تضم العديد من المواصفات الداخلية والتي تشمل مقود حركة متعدد الوظائف، ومثبت سرعة، و تكييف هواء أوتوماتيكي، و نظام ترفيهي يضم شاشة لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، يدعم تطبيق Apple Car Play و Android Auto، و عدد 9 مكبرات صوتية.

 

التصميم الخارجي يأتي بالشكل المعهود لمقدمة JEEP و التي تتميز بمصابيح دائرية، و شبكات امامية متعددة المقاطع بطريقة طولية، إلى جانب الصادم الأمامي البارز، و مصابيح الضباب الجانبية، بالاضافة إلى عجلات كبيرة تمنح السيارة أفضلية التعامل مع الطرق الوعرة.

 

ويبلغ السعر الرسمي لـ جيب رانجلر 2021 داخل السوق السعودي للسيارات:

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل  SPORT 2-DOOR 2021 محرك 3600 سي سي بسعر 159,390 ريال.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل SAHARA 2-DOOR 2021 محرك 3600 سي سي  بسعر 185,900 ريال.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل RUBICON X 2-DOOR 2021 محرك 3600 سي سي بسعر 217,800 ريال.

أسعار JEEP رانجلر 2021 داخل السوق السعودي | صور
أسعار JEEP رانجلر 2021 داخل السوق السعودي | صور
أسعار JEEP رانجلر 2021 داخل السوق السعودي | صور
أسعار JEEP رانجلر 2021 داخل السوق السعودي | صور
أسعار JEEP رانجلر 2021 داخل السوق السعودي | صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مواصفات وأسعار وحش الـSUV من هيونداي .. CRETA 2021 |صور

تبدأ من 370 ألف جنيه.. أسعار نيسان قشقاي الجديدة موديل 2021.. صور

تبدأ من 399 ألف جنيه.. مواصفات وأسعار كيا سبورتاج موديل 2021 | صور

بالاسعار والمواصفات.. تعرف على النسخة الفرنسية DS7 موديل 2021

مقارنة بين عمالقة الـSUV.. سبورتاج وتوسان الشكل الجديد موديل 2021

مواصفات MG 5 وMG 6 موديل 2021.. تعرف على آخر الأسعار | صور

ترشيحاتنا

وزير العدل يعلن بشرى سارة للمصريين على الهواء بشأن قانون الشهر العقاري

رضا عبد العال: لاعبو الزمالك الحاليين يفتقدون مقومات البطولة

رؤية النبي في المنام .. 3 سور قرآنية و5 أعمال تجعلك ترى رسول الله

السعودية: ولي العهد قبل بشجاعة المسئولية الأخلاقية عن مقتل خاشقجي

بشرى سارة لـ أصحاب العقارات غير المسجلة ..فيديو

إبراهيم سعيد يهاجم باتشيكو بعد التعادل مع وادي دجلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الصعب خداعه.. 8 صفات مذهلة يتميز بها مواليد شهر مارس

غير مؤكدة .. أسعار جديدة لـ BMW تثير غضب رواد السوشيال ميديا

تعرفي على الفوائد الصحية لعمل الدلكة