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توك شو

سلالة برازيلية جديدة من فيروس كورونا تضرب بريطانيا .. تفاصيل

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:46 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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قسم التوك شو
أكدت الحكومة البريطانية اكتشاف 6 إصابات في المملكة المتحدة بسلالة فيروس كورونا البرازيلية التي تم تحديدها لأول مرة في منطقة ماناوس بالأمازون بالبرازيل. 

وتناولت قناة "الغد"، تقريرا مفصلا حول السلالة الجديدة، مؤكدة أن هناك حالتين من الحالات الثلاث التي تم اكتشافها في مقاطعة جلوسيسترشاير جنوبي غرب إنجلترا، لأسرة قدمت من البرازيل، في حين أن الحالة الثالثة لا علاقة لها بأي من الحالتين، و التحقيقات جارية.

وأشارت إلى أنه تم تحديد 3 حالات من المتحور البرازيلي في أسكتلندا،  و3 حالات أخرى في إنجلترا، لكن الإصابات غير مرتبطة بالحالات في إنجلترا.

وأوضح التقرير، أن السلالة البرازيلية الجديدة، "b 1 - b 2"، و حتى الآن  لم يتم التعرف على الشخص الذي أتي بالسلالة الجديدة، وصنفت بأنها الحالة "صفر"، منذ قدومها لإنجلترا 12 و13 فبراير الماضي، وفي انتظار التفاصيل الكاملة حول هذا الشخص

و أكد التقرير، أن رئيس الوزراء البريطاني، تعرض لهجوم حاد من المعارضة، نظرا لمعرفة الحكومة، بهذه السلالة دوناتخاذ أي تدابير لمواجهتها.

https://www.youtube.com/watch?v=OOyxcTgYdP8&fbclid=IwAR3Z_01BPjGDUDqkEQPibE7tLpDynm2-XSaOzBehi-zI6sMjep0Fa8diVvE
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