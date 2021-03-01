ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كفاية طبطبة ودلع.. طارق يحيى يكشف كواليس تمرد لاعبي الزمالك قبل مباراة دجلة.. تفاصيل

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:58 م
الزمالك ووادي دجلة
الزمالك ووادي دجلة
Advertisements
محمد رشاد
أعرب طارق يحيى، نجم نادي الزمالك الأسبق، عن استيائه الشديد من أداء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعد التعادل سلبيا أمام وادي دجلة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الـ14 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال يحيى في تصريحاته عبر قناة الزمالك: الزمالك أكبر من أي حد، والتعادل اليوم عقاب من ربنا للاعبين بسبب رفضهم خوض التدريبات نتيجة عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية.

وتابع: فاروق جعفر وعلي خليل بطلوا كورة والزمالك لسه موجود، ولا يصح ما يحدث في نادي الزمالك حاليا ومن يرغب في الرحيل فعليه الرحيل ومن يرفض التوقيع ميوقعش.

وأتم يحيى: نلعب بالناشئين وإيه اللي يحصل هنتعادل وإيه يعني ما إحنا بنتعادل، واللاعب اللي مش عاوز يمضي عشان الفلوس يروح النادي اللي يديه فلوس.

واختتم: "كفاية طبطبة ودلع، دا نادي الزمالك أكبر من أي لاعب ولا بد أن يكون هناك وقفة"، متابعًا: "متضغطوش على أي حد ولا تتحايلوا على حد عشان يكمل ومتضغطوش على الإدارة عشان يجددوا لحد".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

طارق يحيى يكشف حقيقة تمرد فرجاني ساسي

لو الأهلي كان قطع رقبته.. رضا عبد العال: محدش عارف يحسم ملف احتراف مصطفى محمد في الزمالك

طارق السيد لـ مصطفى محمد: احترم عقدك مع الزمالك واحترف بعد الاولمبياد

بعد استبعاده من قائمة مباراة إنبي .. طارق يحيى يكشف حقيقة تمرد فرجاني ساسي

غزل المحلة يتصدر تويتر بعد الفوز على الزمالك بالدوري

ترشيحاتنا

كفاية طبطبة ودلع.. طارق يحيى يكشف كواليس تمرد لاعبي الزمالك قبل مباراة دجلة.. تفاصيل

ام جي ZS موديل 2021.. مواصفات وأسعار| صور

الـ VAR ينقذ الزمالك ويحتسب ركلة جزاء وعبد المنصف يرفض اهتزاز شباكه

عبدالله مشرف: اسمي كان بيتكتب قبل فاروق الفيشاوي

الزمالك عن التعادل أمام دجلة: شيء محبط.. والمشكلة ليست في رحيل مصطفى محمد

أضاع شخصية الأهلي.. رضا عبد العال يهاجم موسيماني

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الصعب خداعه.. 8 صفات مذهلة يتميز بها مواليد شهر مارس

غير مؤكدة .. أسعار جديدة لـ BMW تثير غضب رواد السوشيال ميديا

تعرفي على الفوائد الصحية لعمل الدلكة