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رياضة

خالد الغندور: "كارثة" في تصريحات باتشيكو عقب تعادل الزمالك ودجلة

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:06 م
جيمي باتشيكو
جيمي باتشيكو
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محمد رشاد
قال خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، إن تصريحات جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لرة القدم بنادي الزمالك عقب تعادل الفريق امام وادي دجلة فى الدوري الممتاز "سلبية". 


وأضاف الغندور في الاستديو التحليلي لقناة الزمالك عقب نهاية المباراة: "تصريحات باتشيكو عقب المؤتمر الصحفي كارثة، بأن هناك 3 لاعبين يسددون ركلات الجزاء وهم أحمد سيد زيزو ومحمود شيكابالا وأشرف بن شرقي".


وأضاف: "غاب الثنائي الأول وخرج الثالث مستبدلا، وسمح لعبد الله جمعة بالتسديد، هذا كلام غير مقبول، متسائلا أين فرجاني ساسي ومحمود علاء من تسديد ركلات الجزاء؟.


وكان باتشيكو في المؤتمر الصحفي كشف عن ترتيب مسددي ركلات الجزاء في الزمالك، وهم الثلاثي أشرف بن شرقي وشيكابالا ومحمود علاء، ورغم تواجد الأخير في الملعب لكن عبدالله جمعة هو من قام بتسديد الركلة ليتصدى لها الحارس محمد عبدالمنصف.


تألق محمد عبد المنصف حارس وادي دجلة وتصدى للعديد من محاولات الزمالك بالإضافة إلى ضربة جزاء، ليتسبب في انتهاء لقاء الفريقين بالتعادل (0-0) في لقاء الجولة 14 في الدوري المصري الممتاز.


الزمالك رفع رصيده إلى 30 نقطة في الصدارة مؤقتًا بفارق 6 نقاط عن الأهلي الذي لعب 3 مباريات أقل لو فاز بها سيتخطى الأبيض بفارق 3 نقاط، بينما رفع دجلة رصيده إلى 8 نقاط ليظل في المركز الأخير في الدوري.
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