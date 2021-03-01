محافظ الإسكندرية يكشف سبب إزالة مطعم زجاجي على الكورنيش

كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن تفاصيل إزالة البيت الزجاجي لأكبر مطعم يحجب رؤية كورنيش الإسكندرية.





وقال "الشريف"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية dmc، "تمت إزالة البيت الزجاجي بعد المحاولة مع صاحب المطعم لتحويله إلى زجاج شفاف لكنه رفض، لذا بدأت أعمال الإزالة بمجرد انتهاء العقد، لأنها ممتلكات المحافظة".





ونوه بأن أي إنشاء استثماري على الكورنيش يجب ألا يحجب رؤية البحر، مشيرا إلى أنه قبل فترة قصيرة تمت إزالة "كافيه" بطول 400 متر على الكورنيش وأصبح ممشى لكل المواطنين.





وأشار إلى أن العائق أمام بعض الإزالات أن بعض العقود من المحافظة لمدة 3 سنوات، ولابدّ من انتهاء مدة العقد ثم سيتم الإزالة فورًا، مختتما "لا يمكن إزالة جميع الإنشاءات لأن بعضها قيمتها الاستثمارية عالية".



