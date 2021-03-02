عامر عامر: الانضمام لـ سيراميكا كليوباترا من أفضل قرارات حياتي

قال عامر عامر، حارس مرمى سيراميكا كليوباترا، إن فريقه سيلعب على الفوز حينما يواجه الزمالك في مباراته المقبلة بالدوري.





وأضاف عامر عامر خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" سيراميكا يمتلك لاعبين مميزين، ودائما ما نكون أصحاب الفعل وليس رد الفعل".





وأكمل:"سأحرس عرين سيراميكا امام الزمالك، وسنخوض اللقاء من أجل حصد النقاط، ونحن قادرون على ذلك، و نتطلع لحصد بطولة كأس مصر هذا الموسم ".





وتابع :" مسئولو الانتاج الحربي أبلغوني برغبتهم في رحيلي نظرا للقيمة المالية العالية في عقدي مع النادي، واخترت الانتقال لسيراميكا بسبب طموح الإدارة وسياستها المحترفة، ولم أكن أفكر في حمل شارة القيادة، و انضمامي للفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز، كان من أفضل قرارات حياتي".

وقال أيضا:" وصل لي أكثر من عرض مثل الإسماعيلي والمصري وسيراميكا كليوباترا، وكان الانضمام للدراويش أول اختياراتي، وبالفعل كانت هناك مفاوضات جادة ولكن في النهاية لم نتفق على الناحية المادية، ووقتها التزم معي سيراميكا كليوباترا بكل شيء اتفقنا عليه".





وأكمل تصريحاته: "الإنتاج الحربي "علق" انضمامي لسيراميكا حتى اليوم الأخير و بدون أسباب معلومة، ولتمسك مختار بي عرضت أن استمر مع الفريق ولكن الادارة قالت لي اذا حدث ذلك سيكون هناك أزمات مع الادارة وانني لن احصل على مستحقاتي، فقررت الرحيل بشكل نهائي، وبالفعل انضممت لسيراميكا بعد أن تنازلت عن مستحقاتي لدى الانتاج".





واوضح: بعد انضمامي لسيراميكا ذهبت لمكان تدريب فريق الانتاج لكي أصافحهم ولكني فوجئت بأن الادارة أمرت بعدم دخولي لمكان التدريب، وبالفعل تم منعي من الدخول ورحلت "من على الباب".





وواصل :" هيثم شعبان يتحدث معنا دائما أن حارس المرمى قائد في الملعب، حتى لو لا يرتدي شارة القيادة".





واستطرد: "دائما ما يكون سيراميكا كليوباترا هو الفعل، والفرق الأخرى رد فعل، و طريقة سيراميكا كليوباترا قد تعرض الفريق لانفرادات من المنافسين، لكن هذا هو أسلوبنا".





وأفاد :" لم يتواصل معي الجهاز الفني لمنتخب مصر خلال الفترة الأخيرة، ولكنني أتمنى حراسة عرين الفراعنة".