حوار بين الزمالك وسبورتنج لشبونة لتخفيض عقوبة "فيفا"

فتح نادى الزمالك خط المفاوضات مع نظيره سبورتنج لشبونة البرتغالي للوصول إلى حل في أزمة أقساط انتقال شيكابالا .





وأكد عصام سالم المتحدث الرسمي بإسم نادى الزمالك خلال تصريحات تليفزيونية : يتم التفاوض حاليا لحل الأزمة مع فريق لشبونة للوصول الي طريقة لتخفيض المبلغ .





وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك عقد اجتماع طارئ خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل وضع بعض الحلول للأزمة التي حدثت خلال الساعات الماضية، بعد وصول خطاب رسمي من الفيفا مطالبهم بدفع مبلغ 800 ألف دولار لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.





وأشار مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن الخطاب الزم نادي الزمالك بالدفع في مدة أقصاها 25 مارس الجاري؛ وإلا سيتم خصم 6 نقاط من النادي مع منعه من القيد بدءا من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ونوه المصدر بأن النادي البرتغالي سبق أن طعن وطلب مبلغ مليون و600 ألف دولار كتعويض؛ نظرا لعدم سداد الزمالك للأقساط التي تم الاتفاق عليها بعد قيام اللاعب شيكابالا بالعودة إلى القاهرة، على الرغم من خصم المجلس السابق من شيكابالا قيمة المبلغ الغرامة الذي تم توقيعه عليه من الفيفا بسبب أزمته مع سبورتنج لشبونة، ما يثير علامات استفهام كثيرة حول الأمر .



