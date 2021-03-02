مها أبو عوف: ابني وجوزي بيشوفوني مجنونة لهذا السبب

روت الفنانة مها أبو عوف، خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" على قناة dmc، قصة بداية مشوارها مع التمثيل.





وقالت أبو عوف خلال حوارها:"إنها تحب اختيار أدوارها الفنية، ولا تفضل التكرار فيها، موضحة أن أول أدوارها التمثيلية كان فيلم "أنا لا أكذب ولكني أتجمل" بطولة الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة آثار الحكيم.





وأوضحت:"أثناء تصويري فيلم المجنونة ابني كان صغير عمره لا يتجاوز 4 سنوات، وبكى وحدث له انهيار في مشهد ربطي و تهديدي بالسكينة، وأنا عندي معايشة غير طبيعية مع أي دور بقدمه، وجوزي وابني بيشوفوني ست مجنونة، كل يوم بشخصية جديدة".





ولفتت إلى أن الفنان محمد صبحي قام بتشجعيها لتقديم أدوار كوميديا، وكان ذلك من خلال شخصية شاكيرا في مسلسل "يوميات ونيس".