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أخبار العالم

لأول مرة منذ أكتوبر.. الولايات المتحدة تسجل أقل من 50 ألف إصابة بكورونا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:23 ص
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
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شريف سيد
كشفت الإحصائيات الجديدة، تسجيل الولايات المتحدة 46 ألفا و738 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لأول مرة منذ أكتوبر الماضي. 

وأشارت هذه الإحصائيات إلى أن الولايات المتحدة لأول مرة منذ أكتوبر الماضي تسجل أقل من 50 ألف حالة إصابة في الـ 24 ساعة فقط. 

ووجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، نداء إلى الشعب الأمريكي، بالالتزام بإجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وكتب بايدن في تغريدة على تويتر: "اغسل يديك، وحافظ على التباعد الاجتماعي، وارتدي الكمامة، واحصل على اللقاح حين يأتي دورك". 

وأضاف: "على الرغم من التقدم الذي حققناه، إلا أنه يجب ألا نتخلى عن حذرنا". 

وأعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، توفير مراكز للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" متنقلة ومنتشرة داخل الأماكن التي يصعب الوصول إليها. 
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