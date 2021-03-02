أخبار الرياضة.. وادي دجلة يكشف سبب التعادل مع الزمالك.. وعبدالمنصف يطلب المنتخب .. رضا عبدالعال يوجه رسالة لموسيماني

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء ، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والتي جاءت كالتالي:





أكد عبدالناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، أن الفريق الأول يقدم كل ما لديه من أجل المنافسة على جميع البطولات.





قال محمد عبدالمنصف، حارس مرمى وادي دجلة، إنه سعيد بالمستوى اللافت للنظر الذي قدمه أمام الزمالك، مساء الإثنين، بالدوري.





أشاد محمد عبد الواحد المدرب العام لنادي وادي دجلة، بأداء لاعبيه أمام الزمالك في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس على ستاد السلام وانتهت بالتعادل السلبي.





أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، أن لاعبي الزمالك الحاليين يفتقدون مقومات البطولة.





أكد الإعلامي محمد فاروق نجم الأهلي السابق و مُقدم برنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : أن محمد ابراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا طلب من محمود عبدالرازق "شيكابالا"، نجم نادي الزمالك، التوسط له لدي إدارة القلعة البيضاء للعودة من جديد لصفوف الفريق الأبيض .





قال محمد فاروق نجم الأهلي السابق ومقدم برنامج "البريمو" عبر قناة "Ten"، أن أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عقد جلسة مع البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق؛ لاحتواء أزمة ثنائي الفريق حازم إمام ومحمد أبوجبل معه، بسبب استبعادهما من التشكيل الأساسي للفريق، أمام تونجيث السنغالي، ومن قائمة مباراة وادي دجلة في ظل سياسة تأديب الكبار.





أكد عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أن كريم العراقي لاعب الفريق لم يحصل على إذن المدير الفني لمغادرة الملعب خلال مواجهة البنك الأهلي.





تعادل ريال مدريد مع ريال سوسيداد بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني.





قال عامر عامر، حارس مرمى سيراميكا كليوباترا، إن فريقه سيلعب على الفوز حينما يواجه الزمالك في مباراته المقبلة بالدوري.





فتح نادى الزمالك خط المفاوضات مع نظيره سبورتنج لشبونة البرتغالي للوصول إلى حل في أزمة أقساط انتقال شيكابالا .





قال رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق، إن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أضاع هوية وشخصية الفريق.





تغزلت جماهير فريق الوداد المغربي، في أداء ​محمد أوناجم؛ بعد مواجهة ​كايزر تشيفز​ الجنوب إفريقي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بفوز الوداد برباعية نظيفة .