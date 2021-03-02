أشرف قاسم يتوسط لعودة "أبو جبل وحازم" للتشكيل الأساسي

قال محمد فاروق نجم الأهلي السابق ومقدم برنامج "البريمو" عبر قناة "Ten"، أن أشرف قاسم ، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك ، عقد جلسة مع البرتغالي جايمي باتشيكو ، المدير الفني للفريق؛ لاحتواء أزمة ثنائي الفريق حازم إمام ومحمد أبوجبل معه ، بسبب استبعادهما من التشكيل الأساسي للفريق ، أمام تونجيث السنغالي، ومن قائمة مباراة وادي دجلة في ظل سياسة تأديب الكبار.





وأضاف "فاروق" أن أشرف قاسم، توسط لدى باتشيكو من أجل عودة الثنائي للعودة للتشكيل الأساسي للفريق، موضحًا أن حازم إمام لديه دورًا مؤثرًا مع اللاعبين، داخل وخارج الملعب كقائد للفريق .





في سياق اخر، أكد الإعلامي محمد فاروق نجم الأهلي السابق و مُقدم برنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : أن محمد ابراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا طلب من محمود عبدالرازق "شيكابالا"، نجم نادي الزمالك، التوسط له لدي إدارة القلعة البيضاء للعودة من جديد لصفوف الفريق الأبيض .





وأضاف "فاروق" : محمد ابراهيم طلب من شيكابالا التحدث مع إدارة نادي الزمالك، حول إمكانيه عودته مرة أخري للفريق فى الموسم المقبل، وشدد على أنه سينهي كافة الأمور مع إدارة سيراميكا كليوباترا لتسهيل انتقاله .