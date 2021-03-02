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رياضة

المصري: بيراميدز لم يطلب الحصول على خدمات كريم العراقي

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:00 ص
كريم العراقي
كريم العراقي
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حسام الحارتي
أكد عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أن كريم العراقي لاعب الفريق لم يحصل على إذن المدير الفني لمغادرة الملعب خلال مواجهة البنك الأهلي. 
وأضاف عدنان حلبية، في تصريحات هاتفية لفضائية "أون تايم سبورتس"، أنه لم يتم الاتفاق مع مسئولي بيراميدز للحصول على خدمات كريم العراقي خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وتابع: "بيراميدز لم يطلب ضم كريم العراقي ولا توجد عروض خارجية للاعب".

واوصل: "إيقاف اللاعب جاءت وفقا لائحة العقوبات للنادي وعدم مشاركة اللاعب في المباريات تعود للجهاز الفني وليس مجلس الإدارة. 

وطالب عدنان حلبيه لاعب الفريق كريم العراقي بالتركيز الجيد والعودة لصفوف الفريق، قائلا: "كريم العراقي من أبناء النادي  المصري".
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