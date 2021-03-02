أضاع شخصية الأهلي.. رضا عبد العال يهاجم موسيماني

قال رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق، إن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أضاع هوية وشخصية الفريق.





وأضاف عبدالعال في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' : موسيماني تسبب في هبوط مستوى بعض اللاعبين مثل محمد شريف الذي أبلى بلاءً حسنًا في الأسابيع الأولى من الدوري العام ، وفجأة تم إبعاده عن المباريات لصالح والتر بواليا.





وأكمل : كما أن أليو ديانج لاعب وسط الفريق لا غنى عنه وأتعجب من جلوسه احتياطيًا .



