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رياضة

أضاع شخصية الأهلي.. رضا عبد العال يهاجم موسيماني

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:40 ص
رضا عبدالعال
رضا عبدالعال
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عبدالله هشام
قال رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق، إن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أضاع هوية وشخصية الفريق.

وأضاف عبدالعال في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' : موسيماني تسبب في هبوط مستوى بعض اللاعبين مثل محمد شريف الذي أبلى بلاءً حسنًا في الأسابيع الأولى من الدوري العام ، وفجأة تم إبعاده عن المباريات لصالح والتر بواليا.

وأكمل : كما أن أليو ديانج لاعب وسط الفريق لا غنى عنه وأتعجب من جلوسه احتياطيًا .

وفي سياق آخر ، أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، أن لاعبي الزمالك الحاليين يفتقدون مقومات البطولة.

وأضاف عبد العال في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : لاعبو الزمالك يشترطون مبالغ خيالية لتجديد عقودهم ولم يقدموا شيئًا يُذكر، كما أن إهدار النقاط في مواجهات مثل أسوان وغزل المحلة و وادي دجلة، يقلل من فرص الفريق في المنافسة على لقب الدوري .
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