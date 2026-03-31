تشييع مهيب لقائد بحرية الحرس الثوري في بندر عباس عقب مقتله بغارة أمريكية
إنكار إيران تفاوضها مع الولايات المتحدة لا ينفي وجود اتصال بين الطرفين.. تفاصيل
الفراعنة يواجهون الماتدور.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام إسبانيا اليوم
الأرصاد تُحذر والتعليم تحسم الجدل.. هل يتم تعطيل الدراسة غدا؟
تصعيد غير مسبوق.. هجوم يشعل ناقلة نفط كويتية في دبي
الخام الأمريكي يقفز فوق 105 دولارات مع تصعيد ترامب ضد إيران
سماع دوي انفجارات في طهران ورد إيراني صاروخي على الاحتلال
صيام الأيام البيض.. الإفتاء توضح فضلها وحكم جمعها مع الست من شوال
مصر تتحدى نجوم إسبانيا استعدادًا للمونديال.. الموعد والتفاصيل
سعر الدولار يقفز في البنوك اليوم الثلاثاء 31-3-2026
إعادة امتحان البرمجة لطلاب أولى ثانوي الراسبين فيها بـ10 محافظات اليوم
رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم في مصر
أخبار العالم

توتر غير مسبوق.. خلافات ترامب وستارمر تهز العلاقات بين واشنطن ولندن

كشفت تطورات سياسية وأمنية متسارعة عن بوادر توتر داخل واحدة من أمتن الشراكات الاستراتيجية في العالم، إذ بدأت الخلافات بين دونالد ترامب وكير ستارمر تلقي بظلالها على التعاون الأمني والعسكري بين الولايات المتحدة وبريطانيا، على خلفية الموقف من الحرب الدائرة مع إيران.

وبحسب ما نقلته صحيفة فاينانشيال تايمز، فإن العلاقات بين البلدين شهدت تراجعًا ملحوظًا في الكواليس، انعكس على مستوى التنسيق بين الدبلوماسيين والعسكريين، في ظل تباين الرؤى بشأن كيفية التعامل مع التصعيد في الشرق الأوسط.

وتفاقمت الأزمة عقب انتقادات علنية وجهها ترامب لرئيس الوزراء البريطاني، حيث قلل من دوره القيادي، معتبرًا أنه “ليس وينستون تشرشل”، في تصريح أثار استياءً واسعًا داخل الأوساط السياسية البريطانية، واعتُبر خروجًا عن الأعراف الدبلوماسية التي تحكم “العلاقة الخاصة” بين البلدين.

ويعد تردد لندن في منح واشنطن حرية استخدام القواعد العسكرية البريطانية، أحد أبرز نقاط الخلاف. فقد أبدت حكومة ستارمر تحفظًا على السماح باستخدام تلك القواعد لشن ضربات أولية ضد إيران، وهو ما أثار انزعاج الإدارة الأمريكية، خاصة في ظل اعتماد العمليات العسكرية الأمريكية تاريخيًا على مواقع استراتيجية داخل بريطانيا.

ومن بين المؤشرات العملية على هذا التوتر، تأخر الموافقات البريطانية على طلبات استخدام الطائرات الأمريكية لقواعد مثل قاعدة “فيرفورد” التابعة لسلاح الجو الملكي، وهو ما لم يكن معتادًا في السابق، حيث كانت تلك الطلبات تُعتمد بسرعة وسلاسة.

ورغم ذلك، حرص مسؤولون بريطانيون على التأكيد بأن السياسة الأمنية لم تتغير، وأن كل طلب أمريكي يُدرس وفق اعتبارات قانونية وسيادية، وبما يتماشى مع الالتزامات الدولية للمملكة المتحدة.

وفي تطور لافت، أفادت مصادر بأن مسؤولين أمريكيين منتدبين داخل مؤسسات حكومية بريطانية باتوا يُستبعدون من بعض الاجتماعات التي تتناول معلومات حساسة، في تحول يعكس تراجع مستوى الثقة مقارنة بالفترات السابقة التي اتسمت بانفتاح أكبر في تبادل المعلومات.

وعلى الجانب الأمريكي، شدد مسؤول في وزارة الدفاع على أن العلاقة الدفاعية بين البلدين “لا تزال متينة وطويلة الأمد”، مؤكدًا استمرار التعاون العسكري رغم الخلافات السياسية الراهنة.

غير أن دبلوماسيين بريطانيين أشاروا إلى تراجع قنوات التواصل التقليدية مع واشنطن خلال إدارة ترامب، حيث أصبح الوصول إلى دوائر صنع القرار أكثر تعقيدًا، ويعتمد على عدد محدود من المستشارين المقربين من الرئيس، ما أضعف فعالية التنسيق الثنائي.

ويرى محللون أن الخلافات الحالية تعكس تحولًا أعمق في طبيعة العلاقات عبر الأطلنطي خلال الولاية الثانية لترمب، حيث لم تعد الروابط التاريخية كافية لاحتواء التباينات السياسية، خاصة في ملفات حساسة مثل الحرب مع إيران.

وفي هذا السياق، برزت قضية جزر تشاجوس، وعلى رأسها قاعدة دييجو جارسيا، كنموذج للخلافات المتصاعدة، بعد انتقاد ترمب لقرار لندن التنازل عن السيادة على الأرخبيل لصالح موريشيوس، واعتباره “مؤشرًا على الضعف”.

ورغم هذه التوترات، لا يزال بعض المسؤولين السابقين يؤكدون أن التعاون العملياتي، خاصة في مجالات الاستخبارات والجيش، مستمر إلى حد كبير، مستندين إلى ما يُعرف بـ”نظرية جبل الجليد”، التي تفيد بأن الجزء الأكبر من العلاقات الثنائية يعمل بعيدًا عن الأضواء ولا يتأثر بالخلافات السياسية الظاهرة.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أجرى ستارمر اتصالًا هاتفيًا مع ترمب لبحث سبل تعزيز التعاون العسكري، بينما يعول مسؤولون بريطانيون على الزيارة المرتقبة للملك تشارلز الثالث إلى واشنطن نهاية أبريل، في إعادة الدفء إلى العلاقات، خاصة في ظل العلاقة الودية التي تجمع ترمب بالعائلة المالكة.

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة في المدارس غداً و بعد غد.. هل حسمت التعليم قرارها؟

محمود الورواري

نفيًا للمتداول.. مصدر مقرب يكشف سبب وفاة نجل الإعلامي محمود الورواري

ظاهرة جوية غريبة

حالة من الجدل.. ما حقيقة صور الأجسام المضيئة في سماء مصر؟

الطقس

حقيقة تعطيل الدراسة.. تفاصيل الطقس السيئ يومي الأربعاء والخميس

سعر الذهب

نزل 600 جنيه من القمة.. الذهب يتراجع فجأة وهذا ثمن عيار 21

شادي زلطة

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس|التعليم: ننسق مع "الأرصاد الجوية" لإتخاذ القرار المناسب

رعد

أمطار رعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

السل

بعد تحذير الولايات المتحدة من انتشاره.. ما أعراض السل

إنقاص الوزن

نوع نشويات بيقلل الوزن والسكر .. اكتشفه

الانفلونزا

بعد تحذيرات الأرصاد.. 10 نصائح للوقاية من نزلات البرد

بالصور

الالتهاب الرئوي..مرض يهدد حياة كبار السن اعرف طرق العلاج والوقاية

تسلا Model Y L الكهربائية الجديدة تنطلق رسميًا في الأسواق

طرح روكس أداماس الجديدة كليًا في مصر لأول مرة رسميًا.. أسعار ومواصفات

أوروبا تعيد توجيه مصانعها.. من السيارات إلى الصناعات العسكرية تحت ضغط الأزمات

أم تدعو على أولادها

الحفيدة دخلت المعركة … قصة أم تدعو على أولادها بطريقة صادمة

إيلون ماسك و مارك زوكربيرج

صفقة المليارات.. ماذا دار بين ماسك وزوكربيرج في الكواليس؟

عمرو سعد

4 سنين تصوير تحت الصفر.. عمرو سعد يكشف كواليس الغربان وإفراج

ساحرة الفيوم

ساحرة الفيوم.. تفاصيل ترند الرعب على السوشيال ميديا بعد القبض عليها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا تتحول المرأة القوية إلى أنثى مع الرجل المناسب ؟

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: تشكيك بلا دليل.. كيف تحولت قرارات حماية الطلاب إلى مادة للشائعات؟

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

