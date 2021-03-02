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برلمان

للموظفين بالدولة.. علاوات تشجيعية وحوافز تميز بقانون الخدمة المدنية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:51 ص
علاوات تشجيعية وحوافز
علاوات تشجيعية وحوافز
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أميرة خلف

يعد قانون الخدمة المدنية الصادر  أحد أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب السابق، كونه من القوانين الهامة التى تمس قطاعا كبيرا من الشعب المصري، حيث يعد أحد أهم محاور خطة الإصلاح الإداري، والذي يهدف إلي إيجاد جهاز إداري فعال يتسم بالشفافية والعدالة.

 كما أنه يعد قاطرة للنهوض بالدولة ومواطنيها،  كونه يهدف إلي الارتقاء بمستواهم المعيشي، وكذا جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق العدالة بينهم .

ونص القانون رقم 81 لسنة 2016 على إمكانية صرف علاوات تشجيعية وحوافز تميز للموظفين ، وذلك بخلاف العلاوة الدورية المقررة بالقانون والمحدد بنسبة 7% على الأقل.

ويمنح حافز التميز العلمي، والذي يصل إلى 200 جنيه، للأشخاص الحاصلين على درجات علمية حددها القانون، كما تمنح العلاوة التشجيعية للموظفين الأكفاء، بشرط ألا تزيد عن مرة كل 3 أعوام.

ونصت المادة 38 من قانون الخدمة المدنية، على: يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة (٥%) من أجره الوظيفى, وذلك طبقًا للشروط الآتية:

١ - أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين

٢ - ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.

٣ - ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على (١٠%) من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة, تُمنح العلاوة لواحد منهم.

كما يستحق الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمى. ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل, أو على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف حافز تميز آخر إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

يمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي.

ويكون حافز التميز العلمي المشار إليها بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر :

 _ 25 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.


_ 50 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل عال.

_ 75 جنيها شهريا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل.

_ 100 جنيها شهريا لمن يحصل على درجة الماجستير.

_ 200 جنيها شهريا لمن يحصل على درجة الدكتوراه.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز على الا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى.
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