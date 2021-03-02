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حوادث

إصابة شخص في حادث تصادم سيارة محملة بزيت طعام وأخرى نقل بالعاشر من رمضان

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:36 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أصيب شخص بكدمات وكسور وجروح بالغة بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد،نتيجة وقوع حادث تصادم مقطورة نقل وسيارة "جامبو" محملة بزيت الطعام بطريق "بلبيس – العاشر من رمضان" وتم نقل المصاب إلى مستشفي بلبيس وجاري تقديم الرعاية الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

 

فيما تلقي مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير أمن الشرقية لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق "بلبيس – العاشر من رمضان" الصحراوي ووقوع إصابات.

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين اصطدام سيارة نقل"جامبو" محملة بزيت طعام ومقطورة نقل ثقيل ما أسفر عن انقلاب شُحنة الزيت، وإصابة قائد السيارة الأولى بكدمات وكسور.

 

تم نقل المصاب إلى مستشفى "بلبيس" لتلقي العلاج اللازم وجاري رفع آثار الحادث من الطريق وتحرير محضر بالواقعة وأخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

إصابة شخص في حادث تصادم سيارة محملة بزيت طعام وأخرى نقل بالعاشر من رمضان
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