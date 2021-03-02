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رياضة

بسبب أولمبياد طوكيو.. محمد صلاح يضع ليفربول في ورطة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:33 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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محمد السعيد
أفاد تقرير صحفي بأن فريق ليفربول قد يتعرض لضربة قوية، بعد تواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق، في القائمة المبدئية للفراعنة المشاركة في أولمبياد طوكيو 2021.

وذكرت شبكة ليفربول إيكو، أن ليفربول قد يتعرض لضربة قوية، بعد إعلان شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي تواجد محمد صلاح في قائمة منتخب مصر المبدئية المشاركة في أولمبياد طوكيو.

وأضافت الشبكة، أن الأولمبياد تقام منافساته بين الجمعة 23 يوليو والأحد 8 أغسطس، مما يعني أن صلاح سيغيب عن بعض مباريات الريدز التحضيرية للموسم بالإضافة إلى بداية الموسم.

وأبرزت الشبكة الإنجليزية تصريحات شوقي غريب للتفزيون المصري والتي أكد فيها، أن صلاح سينضم إلى تشكيلته المبدئية قبل إجراء محادثات مع ليفربول في وقت لاحق من هذا الشهر".

وقال شوقي غريب:" "إن صلاح حاليا يعد أحد أهم اللاعبين في العالم، ومن الطبيعي أن نستدعيه لمنتخب مصر الأوليمبي".

وأضاف:"منتخب مصر تحت 23 عاما" سيقوده محمد صلاح ومحمد الشناوي إلى جانب حارس مرمى آخر".

وتابع:"سنبدأ المحادثات الرسمية مع ليفربول بعد التوقف الدولي في مارس المقبل".

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