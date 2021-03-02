شاهد.. مصطفى قمر يكشف عن تفاصيل مسلسل فارس بلا جواز

كشف الفنان مصطفى قمر، عن كواليس مسلسله الجديد "فارس بلا جواز"، لافتا إلى أنه ينتمي لأعمال الـ"لايت كوميدي"، وأنه يفضل أن يقدم مثل تلك المسلسلات، عن باقي الأعمال التي تعرض عليه .





وأضاف الفنان مصطفى قمر، عبر "زووم" ، لـ برنامج "8 الصبح" ، والمذاع على فضائية "دي إم سي" ، أن اختيار فريق عمل المسلسل موفق جدا، ونص المسلسل جيد للغاية والعمل كوميدي خفيف.





وتابع : المسلسل من تأليف "فداء الشندويلي " وأجسد دور شخصية ترفض فكرة الزواج، ويتناول العمل الدافع الذي جعل تلك الشخصية تؤيد الفكرة ، في إطار كوميدي خفيف".





وأكمل: "يشاركني في العمل "سليمان عيد " و "سامي مغاوري" ، وبعض فناني "مسرح مصر "، إلى جانب 19 فنانة ، ونجلي "تيام " كضيف شرف:.



