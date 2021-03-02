مصرف الاحتياط الفيدرالي الأسترالي يبقي سعر الفائدة الرسمي عند مستوى 0.1%

أبقى مصرف الاحتياط الفيدرالي الأسترالي في اجتماعه الشهري الذي عقده اليوم، سعر الفائدة الرسمي عند مستوى تاريخي متدنٍ ليستقر عند 0.1%.
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وأوضح المصرف في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي أنه مع مواجهة أستراليا لفترة من مستويات البطالة المرتفعة، يلتزم مصرف الاحتياط بفعل كل ما في وسعه لدعم قطاعات الوظائف والأعمال.
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وأوضح المصرف في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي أنه مع مواجهة أستراليا لفترة من مستويات البطالة المرتفعة، يلتزم مصرف الاحتياط بفعل كل ما في وسعه لدعم قطاعات الوظائف والأعمال.