ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

مصرف الاحتياط الفيدرالي الأسترالي يبقي سعر الفائدة الرسمي عند مستوى 0.1%

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:09 م
الدولار الاسترالى
الدولار الاسترالى
Advertisements
وكالات
أبقى مصرف الاحتياط الفيدرالي الأسترالي في اجتماعه الشهري الذي عقده اليوم، سعر الفائدة الرسمي عند مستوى تاريخي متدنٍ ليستقر عند 0.1%.

أقرأ ايضا ..التجارة العالمية تبرز تصريح "المشاط" بشأن التعاون متعدد الأطراف في عالم متغير


وأوضح المصرف في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي أنه مع مواجهة أستراليا لفترة من مستويات البطالة المرتفعة، يلتزم مصرف الاحتياط بفعل كل ما في وسعه لدعم قطاعات الوظائف والأعمال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ارتفاع الدولار يتبدد وتعافي البتكوين يتواصل.. تفاصيل

الدولار يتكبد أكبر خسارة أسبوعية بـ 2021.. تفاصيل

أستراليا تبقي سعر الفائدة الرسمي دون تغيير

سعر الدولار اليوم يقترب من أدنى مستوى في 3 سنوات

ترشيحاتنا

بعد استهدف سفينة إسرائيلية.. خلافات حادة بين رئيسي الأركان والموساد .. ما القصة؟

كل دي فوائد .. تعرف ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفجل في الشتاء

بعد إحباط محاولة بيعه بـ٨٠ مليون جنيه.. بدء إجراءات نقل تمثال شبيه أبو الهول إلى متحف الإسماعيلية

أبرزها الملصق الإلكتروني.. 8 شروط لترخيص السيارة بقانون المرور الجديد

استعدادا لمواجهة الترجي التونسي.. الزمالك يستأنف تدريباته اليوم

إنذار خطير لمنظمة الصحة العالمية: استعدوا الأزمة القادمة مشاكل في السمع

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روبي تتألق بفستان جريء في حفل ضخم على سفح الأهرامات

فشلت في طرده.. أم تنهي حياة طفلها وتتخلص من جثته بمساعدة عشيقها

شاهد.. انطلاق مازدا 3 وMAZDA CX30 موديل 2021 بتحديثات جديدة