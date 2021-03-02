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توك شو

هاني الناظر: كورونا يسبب سقوط الشعر وجفاف الجلد.. ويقدم روشتة لتجنبهما.. شاهد

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:10 م
سقوط الشعر
سقوط الشعر
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نورهان رأفت
قال الدكتور هاني الناظر ، رئيس المركز القومي للبحوث السابق ، إن من أكبر مشكلات الشعر التي تعرض لها المتعافين من فيروس كورونا هي سقوط الشعر ، معقبا : " ناس كتير أشتكوا من سقوط الشعر وتقصفوه " .

وأشار الدكتور هاني الناظر ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "8 الصبح" ، والمذاع على فضائية "دي إم سي" ، إلى أن جفاف الجلد والبشرة من ضمن أعراض متعافي كورونا ، ويصحبها رغبة في الحكة . متابعا : " نقص الحديد والإنميا وكمية الدم اللي رايحة للجلد سبب الجفاف " .

وكشف "الناظر"  أن سقوط الشعر نتيجة الحالة النفسية ، والخوف من الإصابة ، لافتا إلى ضرورة التأهيل النفسي عقب التعافي من كورونا ، للتقليل من حدة  الخوف من الأعراض بعد الشفاء .

وقدم "الناظر" روشتة من النصائح لتجنب الأثار السلبية على البشرة والشعر عقب الإصابة ، ومنها الحرص على تناول كبسولات الفيتامينات ، والإكثار من شرب المياة ، فيما لايقل عن 3 لترات يوميا ، إلى جانب التغذية الجيدة ، وتناول الأسماك .

وتابع : من المهم تعريض الجلد للشمس ، والمشي في الهواء الطلق ، وتجنب الأخبار السيئة والشائعات على السوشيال ميديا ، ونبعد عن التدخين نهائيا ، ونلتزم بالإجراءت الإحترازية الكاملة عقب التعافي .

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